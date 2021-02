GOES haalt met Murre en Maipauw 'twee grote Zeeuwse talenten' naar Het Schenge

"Ik denk dat het de twee talentvolste spelers van Zeeland zijn op hun positie", zegt Hugo Barends, bestuurslid technische zaken van GOES.

Finn Murre uit Yerseke is zeventien jaar en is momenteel keeper bij Kloetinge O23. Ook is hij derde doelman bij de eerste selectie. Reza Maipauw uit Middelburg is ook zeventien jaar. Hij is centrale verdediger bij Kloetinge O23.

"GOES kwam met een goed plan. Ik zie hier toekomst", zegt Murre. Daarom hakte hij de knoop door en mag hij de concurrentie aangaan met eerste keeper Matthew Lentink. Dat plan wil zeggen: meetrainen met de eerste selectie en ervaring opdoen. Voor Maipauw geldt hetzelfde. "Ik zie het als een mooie uitdaging en investering in mijzelf."

Profvoetbal

Maipauw genoot zijn opleiding onder meer bij Sparta Rotterdam. "School en voetballen bij Sparta was een zware combinatie", zegt Maipauw die daarom vertrok bij de profclub. Toch blijft hij ambitieus. "Het is wel mijn droom om profvoetballer te worden, maar ik focus me eerst op GOES."

"Tuurlijk wil ik naar een profclub", zegt Murre, die bij Yerseke en Kloetinge in de jeugd speelde. "Maar ik wil eerst hier eens laten zien wie ik ben. De mensen weten dat nog niet eens."

Het aantrekken van Murre en Maipauw is een bewuste keuze van GOES. "Het beleid is om zoveel mogelijk talentvolle spelers tussen de achttien en twintig jaar aan te trekken", zegt Hugo Barends. "Die kunnen zich dan op een hoog niveau doorontwikkelen." Eerder gebeurde dat bij Jan Paul van Hecke, die via GOES in het profvoetbal bij NAC Breda terecht kwam.

GOES kan volgens Barends profiteren van jonge talenten. "Als de mix goed is tussen jonge talenten en ervaren spelers, kunnen we een stabiele club in de Derde Divisie blijven."