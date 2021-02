Opnieuw meer dan honderd coronabesmettingen erbij, stijging in alle regio's

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Het RIVM meldt in Zeeland 105 nieuwe besmettingen. In Middelburg kwamen er 27 nieuwe besmettingen bij, gevolgd door Goes met zeventien en Vlissingen met vijftien nieuwe besmettingen. Een inwoner van de gemeente Reimerswaal werd met ernstige coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis. In de registratie van het RIVM zijn geen nieuwe sterfgevallen door het coronavirus opgenomen.

Stijgende lijn

Vanwege mogelijke fluctuaties in de dagelijkse rapportage door het RIVM berekent Omroep Zeeland voor iedere dag de zevendagenlijn voor vier Zeeuwse regio's. Dat is dus het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. Daaruit blijkt dat alle vier de regio's nu een stijgende lijn vertonen.

Om de regionale verschillen beter in beeld te brengen toont de onderstaande kaart het zevendagentotaal naar inwonertal per gemeente. Daaruit blijkt dat Noord-Beveland nog altijd de gemeente is met de meeste besmettingen naar inwonertal. Daar zijn in zeven dagen tijd 251 besmettingen geconstateerd per 100.000 inwoners. Dat is wel een sterke afname ten opzichte van gisteren, toen waren het er 278 per 100.000 inwoners.

'Zeer ernstig'

Noord-Beveland is ook nog altijd de enige gemeente die boven de drempelwaarde uitkomt voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen geconstateerd worden per 100.000 inwoners. De nummer twee, de gemeente Veere, zit daar met 241 besmettingen per 100.000 inwoners net onder. Wel is er in die gemeente sprake van een stijging ten opzichte van gisteren, toen waren het er 232 per 100.000 inwoners.

De gemeente met de meeste sterfgevallen in de afgelopen zeven dagen is Goes, daar hebben twee inwoners de besmetting met het coronavirus niet overleefd. Hulst en Vlissingen volgen met één sterfgeval. Wat ziekenhuisopnames betreft voert Terneuzen de lijst aan. Daar werden afgelopen week drie inwoners met ernstige coronaklachten opgenomen. Sluis volgt met twee ziekenhuisopnames.