Padden willen terug naar hun geboortegrond: 'Helaas ligt de vijver aan de andere kant van de weg'

"De vorst is uit de grond en ze geven temperaturen van twintig graden af. Warm genoeg om de padden te laten ontwaken", vertelt een enthousiaste Henk Remijn van de Natuurvereniging Walcheren. De padden hebben de laatste maanden in winterslaap gelegen in het bos aan de ene kant van de Domburgseweg. Als ze wakker worden, willen ze maar een ding. "We moeten zorgen voor onze voortplanting", verduidelijkt Remijn. "En helaas ligt hier de vijver aan de andere kant van de weg."

Een andere vijver is voor de padden geen optie. "Op de een of andere manier zit dat in de genen van die padden", legt Remijn uit. Hoeveel padden ze elk jaar overzetten, verschilt enorm. Toen de natuurvereniging 27 jaar geleden begonnen met klaar-overen van de padden, haalden ze zo'n achthonderd padden uit de emmers, op het dieptepunt zetten ze maar 46 dieren over. Toch is stoppen geen optie voor Remijn: "Het is altijd de moeite waard. Die beesten worden doodgereden door onze schuld, dus hebben we toch een zorgplicht om die beesten over te zetten."

Vrijwilligers spannen gaas om te voorkomen dat padden zelf de drukke weg oversteken (foto: Omroep Zeeland)

De meeste vrijwilligers vanmiddag hebben de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt. Een van die pensionado's is Marijke Wesseling. Zij kwam vanochtend voor het eerst helpen. "Ik ben al jaren lid van de KNNV, maar het was altijd op een dag dat ik niet kon. Ik ben nu met pensioen, dus heb ik er nu tijd voor."

Zwaar werk

Wesseling mocht helpen met het uitrollen van het gaas dat de padden moet tegenhouden en naar een emmer moet leiden. Zwaar werk, merkte ze: "Die kluiten zijn behoorlijk stevig om door te prikken." Dat het uitgerekend ouderen zijn die het zware werk doen, maakt haar niet veel uit. "Doe wat je kunt, zou ik zeggen. En dat geldt voor een pensionado ook", aldus Wesseling.

Vanaf morgen loopt er iedere ochtend iemand langs de emmers om te kijken of er padden in zitten. Wesseling hoopt op volle emmers. "Daar doen we het voor. Ik hoop ook dat het werkt."