Of het nu vriest of de zon schijnt: deze bikkels duiken elke week de zee in

Een van die 'diehards' die elke week het zeewater trotseert is Davy Buijs. Vandaag treft hij het met het weer. Ook al staat er een flinke wind, de temperatuur is een stuk aangenamer dan vorige week. Plus tien geeft de thermometer aan. Al zeg het getal hem weinig. "Eigenlijk maakt het weer niet uit. Door weer en wind, bij hagel of zon. We hebben ervoor gekozen, dan kan je niet meer afhaken."

Vrieskou

Ook tijdens de vrieskou van afgelopen weekend dook hij het water in. "Het lag hier vol met sneeuw. Het water was warmer dan daar buiten, wat ook wel een bijzondere beleving is". aldus Buijs. Toch had hij niet echt last van de kou. "We zijn echte Zeeuwen en echte Zeeuwen hebben het nooit koud", lacht hij.

Davy vindt het heerlijk om de zee in te duiken. Het hele jaar door. (foto: Omroep Zeeland)

Het idee ontstond bij de zwemmers omdat ze op zoek waren naar een gezonde bezigheid in tijden van corona. Buijs: "In de weekenden hadden we niet meer zoveel te doen. De zee is dichtbij, dus besloten we elke week met een groepje het water in te duiken."

De boost die je hiervan krijgt, krijg je niet van een bakje koffie" Davy Buijs, zwemt elke zaterdag in de zee

Toch is het hem niet alleen te doen om de tijd te verdrijven. Dan had hij namelijk ook een andere hobby kunnen nemen, schaken bijvoorbeeld. Maar hij koos bewust voor het zwemmen in de zee. "Het geeft een kick. De boost die je hiervan krijgt, krijg je niet van een bakje koffie. En een mooie bijkomstigheid is dat het ook nog eens goed is voor de weerstand."

Davy Buijs zwemt wekelijks in de zee