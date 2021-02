Geacht kabinet: 'Er moet meer muziek komen in Zeeland'

Wat zou jij het nieuwe kabinet willen meegeven? In Geacht kabinet geven we het woord aan de Zeeuwen. Robert... Posted by Zeeland Kiest on Saturday, February 20, 2021

"Geef jongeren die muziek willen maken meer kansen en mogelijkheden", zegt Robert Vroegindeweij. "Natuurlijk zijn er veel mogelijkheden om muziek te maken maar we kunnen het niveau van het Zeeuwse muziekklimaat verbeteren door een vooropleiding voor het conservatorium in Zeeland te creëren."

'Er zit muziek in Zeeland'

Volgens Vroegindeweij stimuleer je daarmee ook dat jongeren meer muziek maken met elkaar, dat er popbandjes ontstaan die willen optreden. "Het is mooi als er overal muziek gemaakt wordt, dat er in buurthuizen wordt opgetreden. Er zit muziek in Zeeland en dat moet gestimuleerd worden."

"Een vooropleiding conservatorium zou het Zeeuwse muzikale klimaat, een enorme boost kunnen geven", vindt ook Dick Broers, dirigent en bandleider van verschillende orkesten in Zeeland. "Het mes snijdt dan aan twee kanten; je verbetert er het muziekonderwijs in Zeeland mee en er zullen waarschijnlijk meer Zeeuwen toegelaten worden tot het conservatorium. En als je meer afgestudeerde Zeeuwse conservatorium studenten hebt en ze komen weer terug naar Zeeland dan zal dit ook het niveau van Zeeuwse orkesten kunnen verbeteren."

Tekort aan dirigenten

Broers merkt ook dat er een tekort is aan dirigenten en assistent dirigenten in Zeeland. "Je ziet nu vaak dat deze functies ingevuld worden door musici uit Brabant of België. Ook dat is jammer, want je wilt natuurlijk graag kunnen putten uit een eigen Zeeuwse kweekvijver."

Deltaband Vlissingen op de glooiing van de Vlissingse boulevard (foto: Deltaband)

Tot aan de verkiezingen laten we elke dag een Zeeuw aan het woord die een opdracht heeft voor het nieuwe kabinet. Ook hebben we iedere dag een stelling. Reageren kan via Facebook en Twitter en in dit bericht.

Lees ook: