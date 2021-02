Ook Oostburg heeft nu een hospice: De Anemoon

De Stelle en ook De Anemoon vallen onder ZorgSaam. Die zorgaanbieder heeft al een hospice in zorginstelling De Blaauwe Hoeve in Hulst en Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen in Terneuzen. In West-Zeeuws-Vlaanderen bestond nog geen instelling voor palliatieve zorg.

Er is in Oostburg plaats voor drie gasten. Het is nu nog moeilijk in te schatten of dat voldoende is voor de regio, maar huisarts Jean Hensels van ZorgSaam, die in De Stelle werkt, verwacht van wel.

Hospice De Anemoon in gevestigd in Verzorgingshuis De Stelle in Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

Sandra van Overveld is verpleegkundige in De Anemoon. Hoewel ze dus veel met de dood te maken heeft, doet ze haar werk graag: "Ik vind het heel mooi om te doen. Je mag toch een heel intiem gedeelte van iemands leven bijwonen, het sterven. Juist de kleine dingen nog toe kunnen voegen, zodat iemand kwaliteit ervaart is voor mij heel fijn."

In De Anemoon werken vijf à zes betaalde krachten, maar het is de bedoeling dat er ook vrijwilligers mee gaan werken.

Medewerker van Hospice De Anemoon maakt bed op (foto: Omroep Zeeland)

Gasten krijgen veel vrijheid. Ze kunnen de kamer tijdens hun verblijf inrichten zoals ze willen. Ze hebben een eigen badkamer en een familielid kan eventueel overnachten. Zelfs huisdieren zijn onder voorwaarden welkom.

Mensen kunnen zo'n drie maanden in De Anemoon verblijven. Tot nog toe is er nog maar één persoon overleden. Haar verblijf duurde vijf dagen.