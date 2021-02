Stoppen tijdens de lockdown is geen optie voor 86-jarige speaker Alex Dronkers

Dronkers (86) was in de jaren negentig vrijwilliger bij Radio Walcheren, de lokale omroep. "Wij maakten ook sportverslagen en ik kwam destijds bij Oostkapelle. Het bestuur vroeg toen of ik voor een muziekbandje kon zorgen en daarna vroegen ze of ik speaker wilde worden." Sindsdien komt Dronkers, die ook speaker is bij het ringrijden in Middelburg, bij de club.

De laatste wedstrijd van zaterdag tweedeklasser Oostkapelle/Domburg was op zaterdag 10 oktober. Toen werd met 4-0 van FC Axel gewonnen. Daarna werd het amateurvoetbal stilgelegd vanwege de coronapandemie. "Een week later zouden we de derby tegen Serooskerke spelen. Daar keek ik al naar uit. Maar ja, het ging niet meer door."

Nu moet hij, net als veel andere vrijwilligers in de sport, zijn zaterdagmiddag op een andere manier invullen. "Als het slecht weer is, puzzel ik. Of ik ga boodschappen doen."

Alex Dronkers is al bijna dertig jaar speaker bij voetbalclub Oostkapelle (foto: Omroep Zeeland)

Dronkers mist vooral de gezelligheid bij de club en de sociale contacten. "Meestal ben ik hier om twee uur en dan krijg ik in de bestuurskamer informatie over de opstellingen. Dat mis ik. Een beetje bijpraten met mensen, die ik al jaren ken."

Eigenlijk wilde Dronkers vanwege zijn leeftijd al stoppen met zijn geliefde hobby. "Het wordt een keer tijd, maar het bestuur vroeg of ik toch niet wilde doorgaan. Ik heb er kort over nagedacht en blijf toch nog een jaar. "

Afscheid nemen tijdens de lockdown wil Dronkers niet. "Nee, nee. Ik ga door!"

Het verenigingsleven ligt stil. Dat betekent dat honderden Zeeuwse vrijwilligers veel minder bij hun geliefde club zijn dan in normale tijden. De komende weken besteedt de sportredactie van Omroep Zeeland aandacht aan die mensen die er normaal voor zorgen dat alles op en rond de sportvelden op rolletjes loopt.

