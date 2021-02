Opnieuw meeste nieuwe coronabesmettingen in Middelburg

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Na Vlissingen volgen Middelburg en Goes op flinke afstand, met negen en acht nieuwe besmettingen. Het RIVM heeft de afgelopen 24 uur in Zeeland geen nieuwe ziekenhuisopnames of sterfgevallen in de registratie opgenomen.

Zevendagenlijn

Omdat de registratie van het RIVM van dag tot dag flink kan fluctueren, berekent Omroep Zeeland voor iedere dag de zevendagenlijn voor vier Zeeuwse regio's. Dat is dus het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen.

Daaruit blijkt dat met name de stijging in Walcheren lijkt door te zetten. Ook de Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen vertonen een stijgende lijn. De regio Noord-Zeeland, die bestaat uit Schouwen-Duiveland en Tholen, schommelt onderaan en blijft vrij stabiel.

Veere meeste besmettingen naar inwonertal

Om de regionale verschillen beter in beeld te brengen toont de onderstaande kaart het zevendagentotaal naar inwonertal per gemeente. Daaruit blijkt dat de gemeente Veere het stokje heeft overgenomen als gemeente met de meeste besmettingen naar inwonertal. Gisteren stond Noord-Beveland nog bovenaan.

In Veere zijn in zeven dagen tijd 246 besmettingen geconstateerd per 100.000 inwoners. Daarmee zit die gemeente net onder de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig', daarvoor moeten er 250 besmettingen per 100.000 inwoners geconstateerd worden.

Middelburg grootste stijger

Noord-Beveland scoorde gisteren met 251 besmettingen per 100.000 inwoners nog nét boven dat niveau, maar vandaag is dat aantal gezakt naar 238. De grootste stijger is Middelburg, daar ging het aantal besmettingen omhoog van 186 naar 213 besmettingen per 100.000 inwoners.