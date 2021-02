Horeca Middelburg toch een klein beetje open tijdens stadswandeling

Een van de stempelplaatsen was Cityhotel Wood. Daar waren ze maar wat blij dat ze eindelijk weer eens een klein beetje gasten konden ontvangen. "Ja, dat missen we echt wel heel erg. We hebben gelukkig in de weekenden nog wel wat gasten, maar die zie je eigenlijk alleen maar bij in- en uitchecken", legt hotelmanager Eva van de Parel uit. "We kijken er wel erg naar uit om de gasten weer daadwerkelijk te mogen bedienen."

Het hotel opende afgelopen zomer pas de deuren, middenin de coronapandemie. Een spannende periode om open te gaan, maar het zorgt er ook voor dat zij zich nauwelijks hoefden aan te passen aan de huidige situatie. "Natuurlijk waren er maatregelen waar we ons aan moesten houden, maar dat zat er bij ons van begin af aan in", legt Van de Parel uit.

Cityhotel Wood was een van de hotels die deelnam aan de stadswandeling (foto: Omroep Zeeland)

Om toch te kunnen blijven draaien, heeft het hotel - zoals veel horecaondernemers - de laatste maanden ingezet op afhaal. "En toch proberen we op een leuke manier hotelgasten binnen te blijven halen met arrangementen. We blijven kijken wat er wél kan, dat is ook heel belangrijk", aldus de hotelmanager.

Leuke afwisseling

Deelnemers aan de stadswandeling waren blij met het initiatief. "Het is een leuke afwisseling, zeker in deze tijd dat er niet zoveel kan", zegt wandelaar Ruben. En het lenteweer maakt het volgens zijn partner Marjanne eigenlijk alleen maar beter: "Een heel verschil met vorige week. Echt een cadeautje, die zon."