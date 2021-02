Van min tien naar plus vijftien binnen een week: het voelt als lente in Zeeland

Er waren heel wat mensen op de been. Af en toe was het dringen geblazen op de wandelroute, maar volgens een wandelaar uit Oirschot geven mensen elkaar de ruimte. "Het is wel druk op de paden, maar het lukt best hoor. Iedereen houdt goed rekening met elkaar."

'Drukker dan verwacht'

Zo dacht een gezin uit Amsterdam de rust op te kunnen zoeken in het Zeeuwse. "We zitten hier in de buurt in een huisje. Het is wel drukker dan verwacht, maar dat is verder niet zo erg hoor. Afstand genoeg", zegt de man.

Vorige week was het lekker, maar dit is ook zo heerlijk!" Maaike, vanuit Leiden op vakantie in Zeeland

Ook Maaike is op mini-vakantie in Zeeland. Samen met haar vriend verblijft ze hier een week. Eerst was het koud en lag er sneeuw. Nu is het bijna dertig graden warmer. "Ja, wat een contrast inderdaad. Vorige week was het ook lekker maar ik loop nog steeds letterlijk op de blaren."

Die kreeg ze namelijk na veelvuldig schaatsen. Daarom heeft ze haar schoenen maar uitgetrokken. "We hebben ook al heerlijk gefietst, dat gaat beter met de blaren", lacht ze.

Maaike heeft blaren op haar hielen van het schaatsen en gaat op blote voeten verder... (foto: Omroep Zeeland)

Een gezin uit Alblasserdam is er een dagje op uit getrokken naar Zeeland. "We hebben hier vaak op de camping gestaan. Heerlijk, Zeeland."

'Met de familie'

Ze komen dan ook regelmatig naar de Zeeuwse kust. Ondanks dat het advies is om nog steeds zo veel mogelijk thuis te blijven vinden ze dat het geen kwaad kan. "We zijn met familie en buiten dus dat moet kunnen."

Het is (bijna) lente in Zeeland