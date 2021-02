Droomtransfer voor Danique (15): van JVOZ naar Ajax

Danique Tolhoek hier in het shirt van JVOZ (foto: JVOZ)

De afgelopen maanden trainde de speelster van JVOZ al mee bij beide clubs en kon ze zich sportief meten met de meest talentvolle leeftijdsgenoten van ons land. Dat de keuze op Ajax viel, had niet alleen met het voetballen te maken. "Op de Toekomst (het trainingscomplex van Ajax, red.) zit er ook een school en dat is bijvoorbeeld wat makkelijker", vertelt Danique. "Maar uiteindelijk was het toch wel een heel moeilijke keuze."

Dromen van Barcelona

Het is ook niet niks, want ze moet er flink wat voor over hebben om haar sportieve dromen na te jagen. "Het zal wel even anders zijn. Ik ga in Amsterdam in een gastgezin wonen en moet mijn familie en vrienden achterlaten." Dat heeft ze er graag voor over, als dat ervoor zorgt dat ze uiteindelijk bij haar droomclub terechtkomt. "Ooit wil ik bij Barcelona spelen."

Op dit moment is dat de club van Lieke Martens en het zou zomaar kunnen dat Tolhoek in de voetsporen van haar treedt bij de Oranje Leeuwinnen. De tiener uit Kapelle doet nu al regelmatig mee met de meiden van Nederland Onder 15, maar gunt zichzelf de tijd. "Ik heb nog een paar jaar om daar te komen en nu is deze stap al heel erg mooi."

Verslaggever Tom Druppers ging langs bij Danique Tolhoek om over de overstap te praten