Directeur aan-z vertrekt door discussie hoge salaris

In de mail laat Van der Windt weten dat functioneren van aan-z wordt verstoord en belemmerd door de discussie. Hij gaat in gesprek met het algemeen bestuur over de afhandeling van zijn vertrek.

In oktober kreeg Van der Windt zonder open sollicitatieprocedure een vaste aanstelling. Dit leidde tot onvrede bij de burgemeester, wethouders en gemeenteraad. Het hoge salaris van de directeur was een doorn in het oog.

Aan-z is de organisatie voor (kortdurende) jeugdhulp en maatschappelijke dienstverlening, welzijn en de uitvoering van de Wmo voor de gemeente Terneuzen. Daarnaast heeft aan-z ook een welzijnsaanbod voor meerdere gemeenten in België.

De welzijnsorganisatie wordt namelijk betaald door Terneuzen en drie Vlaamse gemeenten, maar is wel een zelfstandige organisatie. Daardoor kon aan-z deze beslissingen buiten de gemeente om nemen. De gemeente Terneuzen hoopte dat aan-z op het besluit terug zou komen, maar dat gebeurde niet. De discussie daarover liep zo hoog op dat wethouder Paula Stoker besloot op te stappen.

Stoker was in haar rol als wethouder voorzitter van het algemeen bestuur van aan-z. Doordat ze zowel de belangen van de gemeente behartigde als die van de welzijnsorganisatie, kwam ze in een onhoudbare spagaat.

Lees ook: