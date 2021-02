Geacht kabinet: 'Realiseer meer betaalbare starterwoningen in Zeeland'

Ook deze week delen we de opdrachten van onze Zeeuwen aan het nieuwe kabinet, in de rubriek Geacht kabinet. Frenk de... Posted by Omroep Zeeland on Sunday, February 21, 2021

"Ik woon al lange tijd in dit huurappartement en heb het er naar mijn zin, maar huur betalen blijft, vind ik, eigenlijk weggegooid geld", vindt De Feiter.

Betaalbare starterswoningen zijn schaars

De goedkoopste woning die op dit moment te koop staat in Renesse, staat te koop voor 365 duizend euro.

Ook makelaar Collin Gyselinck uit Sluis kent het probleem van het tekort aan betaalbare woningen. "Jongeren moeten voor een woning in een leuke gemeenschap hier al gauw 225 duizend euro neerleggen. Dit kan je in je eentje simpelweg niet betalen", zegt Gyselinck. Beter betaalbare woningen kan je als starter meestal alleen in de dorpen vinden.

Betaalbare starterswoningen zijn snel weg (foto: Omroep Zeeland)

Gyselinck merkt dat starters niet aan bod komen om iets te komen. Alleen als tweeverdiener lijk je nog kans te maken.

Concurrentie van Belgen

"Wat van invloed is is dat veel Belgen ook een woning in Zeeland kopen. Dit komt omdat de aankoopkosten in Nederland altijd goedkoper waren dan in België. Begin dit jaar is de overdrachtsbelasting voor mensen die een tweede woning in Nederland kopen, omhoog gegaan. Dit zou een voordeel kunnen zijn voor de starters in Nederland", denkt Gyselinck.

Nieuwbouw moet uitkomst bieden (foto: OZ)

Gyselinck denkt dat nieuwbouw met inschrijving tot bijvoorbeeld 30 jaar uitkomst kan bieden. Maar of er in Zeeland ook snel nieuw gebouwd wordt, dat denkt Gyselinck niet. "Ze kijken ook naar het aantal leegstaande woningen in de dorpen. Zolang die woningvoorraad niet gevuld wordt, verwacht ik niet dat er gebouwd gaat worden."

