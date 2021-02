Thony probeerde homogenezing: 'Het werkte niet, maar het strafbaar maken helpt ook niet'

Thony groeide op in Kloetinge en verhuisde daarna naar Goes. Toen hij als 17-jarige homoseksueel 'uit de kast kwam', zat hij op het Calvijn College, een reformatorische, christelijke school in zijn woonplaats. "Ik was altijd een bescheiden leerling en viel niet op", vertelt Thony. "Tot dat in vwo 6 veranderde. Ik kwam openlijk uit voor mijn geaardheid en ging mijn haar blonderen en make-up gebruiken."

Opvallende verschijning

Die verandering bleef niet onopgemerkt. Ondanks dat hij zich heel veilig voelde op zijn school en het daar enorm naar zijn zin had, kreeg hij af en toe wel commentaar op zijn uiterlijk. "Mijn deelteamleider zei: 'Heb je met je hoofd in een pot bleek gehangen!?' Dat soort situaties heb ik wel meegemaakt. Maar ik ben altijd nuchter gebleven en heb altijd gedacht: dat is jullie visie en ik heb een andere. Dat is prima."

Niet alleen op school, maar ook in de kerk, waar Thony iedere zondag met zijn ouders naartoe ging, zagen de kerkleden dat Thony's uiterlijk en houding veranderde. Dat resulteerde in een gesprek bij hem thuis.

Je bent homoseksueel, je blijft homoseksueel, dat is prima, maar dan leef je celibatair en dus alleen." Thony Kraamer over wat de kerk hem vertelde

"Er zijn wel eens ouderlingen bij ons thuis geweest om heel gericht over mijn homoseksualiteit te praten", vertelt Thony. "Ik kreeg bijvoorbeeld een vriendje en bracht, zoals zij dat zeggen 'mijn geaardheid in praktijk'."

De ouderlingen waren benieuwd naar Thony's visie en hoe hij zijn geloof beleefde, maar wilden ook vertellen wat de visie op homoseksualiteit vanuit de Bijbel is.

Twee groepen in de kerk

In Thony's kerk waren op dat moment twee groepen. De ene groep geloofde dat de Heer man en vrouw voor elkaar geschapen heeft, ook om seksualiteit te beleven. Die groep geloofde ook dat homoseksuelen kunnen veranderen en toch een relatie kunnen hebben met een vrouw. "Het andere gedeelte van de kerkleden zei: je bent homoseksueel, je blijft homoseksueel, dat is prima. Maar dan leef je celibatair en dus alleen."

Thony Kraamer stapte uit zijn kerkgenootschap (foto: Omroep Zeeland)

Thony koos in eerste instantie voor het gedachtengoed van de eerste groep. "Ik wilde op dat moment honderd procent voor mijn geloof gaan en ik wilde het gewoon proberen." Hij stelde zich volledig open voor de gebedsgenezing die de kerk met hem wilde aangaan. "Ik dacht: stel dat het werkt, en dat ik dan gelukkig word met een vrouw. Waarom zou ik het niet proberen?"

In de media

In 2015 vertelde Thony, vol geloofsovertuiging, zijn verhaal voor het tijdschrift en het online platform BEAM, van de Evangelische Omroep (EO). Later schoof hij aan bij Eva Jinek om op de landelijke televisie zijn verhaal te vertellen. Grote, schreeuwende krantenkoppen volgden met teksten dat Thony 'genezen' zou zijn van zijn homoseksualiteit.

Hij hield de overtuiging dat bidden hem zou kunnen helpen genezen niet lang vol. "Ik heb geen schade aan de poging tot genezen opgelopen, het was mijn eigen keuze, maar het zette uiteindelijk geen zoden aan de dijk en ik merkte dat het niet was wat ik wilde", bekent hij.

Trouw aan jezelf blijven

Of je daadwerkelijk kunt genezen, laat Thony in het midden. "Geloofsbeleving is iets heel persoonlijks. Ik denk dat het brein heel sterk is, dus als je echt iets wil, dat je dat dan heel lang vol kunt houden. Maar, ik ben mezelf trouw gebleven door te voelen: dit is niet wat bij mij past en ik maak me los van de kerkgemeenschap."

Het risico dat je op een gegeven moment terugvalt in wie je toch in essentie bent, is natuurlijk heel groot en natuurlijk niet meer dan normaal en logisch" Thony Kraamer

Thony heeft in zijn kerkgemeenschap gezien dat homoseksuele mannen, met de steun van een kerkgemeenschap, toch een relatie zijn aangegaan met een vrouw. "Alleen het risico dat je op een gegeven moment terugvalt in wie je toch in essentie bent, is natuurlijk heel groot en niet meer dan normaal en logisch. Als jij ervoor kiest om voor je geloof jouw seksualiteit opzij te schuiven voor een leven met een vrouw en kinderen, dan neem je hun mee in jouw experiment en breng je niet alleen schade toe aan jezelf, maar ook aan anderen."

"Ik ken ook mensen in mijn omgeving die homoseksueel zijn en er bewust voor kiezen om in een kerkgemeenschap te blijven, voor hun seksualiteit uitkomen en celibatair leven. Zij zijn ook gelukkig, op hun manier. Zolang je jezelf trouw blijft en je oprecht gelukkig voelt, dan is het goed."

Homogenezing strafbaar stellen

Dat het kabinet homogenezing strafbaar wilt stellen vindt Thony geen oplossing. Eigenlijk moet je dan ook bij mensen thuis aan de slag. "Als je homogenezing in kerken gaat verbieden, dan gaat het thuis gewoon vrolijk door. De regering zou in de huiskamers moeten beginnen."

"We hebben het natuurlijk wel over vrijheid van religie en geloofsuiting", vervolgt Thony. "Daar moet je als regering niet in willen roeren", zegt hij. "Ik denk dat, als je het als homoseksueel niet eens bent met je kerk, je er beter voor kan kiezen om helemaal uit de kerkgemeenschap te stappen."

Niet oordelen

Thony is niet iemand die een oordeel wil uitspreken over kerkgemeenschappen. "Als mensen daar echt gelukkig in zijn, wie ben ik om daar een oordeel over te hebben?", zegt hij. "Iedereen moet daarin zijn eigen pad kiezen. Het belangrijkste vind ik: zorg dat je oké met jezelf bent. Daar gaat het om."