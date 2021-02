Nieuwe ondernemers zitten te springen om horecapanden

"Normaal gesproken krijg ik na de zomer een stuk of vijftien nieuwe zaken in mijn portefeuille. Dit jaar is dat niet gebeurd. Waar dat aan ligt is moeilijk aan te geven maar het heeft denk ik ook met de steun te maken. Mensen blijven zitten waar ze zitten," zegt horecamakelaar Bart Brinkman.

Aanbod komt nog

Brinkman heeft minder aanbod dan normaal maar als de steun van de overheid in de toekomst stopt dan zou dat wel eens kunnen veranderen: "Dan gaat er wel het een en ander gebeuren. Bedrijven moeten toch gewoon nog rekeningen betalen waar ze bijvoorbeeld uitstel voor hebben gekregen. Dat kan grote gevolgen hebben."

Interesse voor de horeca in Zeeland is er volgens Brinkman nog steeds meer dan genoeg. "We hebben in deze provincie een heel sterk merk in handen. De afgelopen zomer was bijvoorbeeld echt heel goed. Daarom zijn er genoeg mensen die de kansen willen grijpen ondanks de coronacrisis."

Modeman stapt in horeca

Iemand die interesse had om in de horeca te stappen was Edwin de Laat uit Udenhout: "Ik heb dertig jaar in de mode gezeten maar was altijd al geïnteresseerd in de horeca. Ik kwam ook al heel lang voor vakanties in Zeeland en nu kreeg ik deze kans en besloot ik de sprong te wagen."

De Laat heeft de horeca van camping De Pekelinge in Oostkapelle overgenomen. Een zaak met in totaal vijfhonderd plaatsen. "Het is een uitdaging maar als ik met pensioen ga heb ik een dikke auto of een oude fiets zeg ik altijd. Dus ik zal risico's blijven nemen. Dat zit in mij.

Volgens De Laat zit er veel potentie in zijn nieuwe zaak. "Het gaat al heel goed, er is voor dit jaar op de camping al geen plaats meer te krijgen. Maar ik heb de lat alweer iets hoger gelegd dan nu."

Hele jaar open

Behalve een brasserie en een binnen- en buitenterras heeft de camping ook een feestzaal. Daar wil De Laat van profiteren: "Er zijn veel feesten uitgesteld dit jaar. Daarom willen we de feestzaal twaalf maanden open doen zodat mensen ook in de winter terecht kunnen. Zeeland gaat alleen nog maar groeien de komend jaren qua toerisme, dus ik zie het helemaal zitten.