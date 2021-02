Vastgoedbureau: 'Ga beleggen in Middelburg'

(foto: Ria Brasser)

In dat onderzoek kwam de Drentse hoofdstad Assen als beste stad uit de bus als het gaat om rendement van je investering. Middelburg staat op plek vier in de landelijke ranglijst.

Aantrekkelijk

Volgens Boonen is Middelburg zo aantrekkelijk omdat het een grote regiofunctie heeft met veel toerisme. "Andere Zeeuwse steden zoals Goes, Vlissingen en Terneuzen hebben dat minder, al kan dat in de toekomst zeker wel veranderen."

In Middelburg kan je je investering al na twaalf jaar terugverdienen" Michiel Boonen vanvastgoedadviseur Colliers

Beleggers die investeren in panden doen dat vaak alleen maar in de Randstad, terwijl je investering daar pas over 25 jaar terug kan verdienen. "In Middelburg kan je je investering al na twaalf jaar terugverdienen", zegt Michiel Boonen in de uitzending van de Zeeuwse Kamer.

Risico-rendementsverhouding

Volgens de vastgoedadviseur komt dat doordat beleggers zich de laatste jaren vooral focussen op grote steden, waar de risico's beperkt zijn. "Een heleboel kleinere steden zijn uit beeld verdwenen, waardoor de prijs van panden daar is gedaald. Daardoor is de risico-rendementsverhouding in de kleinere steden nu heel interessant", zegt Boonen.

