Gevaccineerd? Toch mondkapje op en afstand blijven houden

Omdat Karin in een verpleeghuis werkt met kwetsbare mensen werd ze als een van de eersten in Zeeland ingeënt met het Pfizer-vaccin. Het is een eerste stap naar vrijheid, maar in de praktijk verandert er voor haar, privé en op het werk, niets.

"Ik draag nog steeds een mondmasker en houd zoveel mogelijk afstand", antwoordt Karin desgevraagd. "Dat lukt niet altijd, als iemand valt kom je ook dichtbij iemand, maar we proberen waar mogelijk de anderhalve meter te waarborgen."

Injecteren coronavaccin (foto: Omroep Zeeland)

"Ik snap dat je de neiging hebt om losser te worden als je gevaccineerd bent", zegt Esther Oosterhoff, specialist ouderengeneeskunde bij Allévo, waartoe Borrendamme behoort. "Maar het vaccin is niet waterdicht, je kunt het virus nog steeds krijgen, al word je er wel minder ziek door. Maar in theorie kun je anderen nog steeds besmetten."

Vaccin is niet waterdicht

Oosterhoff: "Je weet nooit zeker of jij bij die groep hoort die een volledige immuunrespons maakt op dat vaccin. Vijf tot tien procent van de mensen reageert er niet goed op. Dat betekent dat je feitelijk weer besmet kunt worden en het kunt overdragen. Ik zou zeggen: blijf voorzichtig doen, heb geen nauw, onbeschermd contact."

Pas als 70 tot 80 procent van onze samenleving is gevaccineerd kunnen we volgens haar weer wat losser worden. Oosterhoff denkt zelf dat dat wellicht pas in september zal zijn.

Blijf voorzichtig ook als je al geprikt bent, zegt arts Esther Oosterhoff

Hoe lang het vaccin werkzaam blijft, is ook nog niet duidelijk. Dat zegt de Middelburgse immunoloog Ger Rijkers. "We weten het nog niet. De hoop en verwachting is wel dat dat tenminste één jaar zal zijn. Alhoewel dat met nieuwe opkomende varianten, zoals de Braziliaanse, nog niet helemaal zeker is."

Vrijheid

Intussen houdt Karin Vonk de moed erin. En ze hoopt dat iedereen zich houdt aan de regels die het kabinet en het RIVM voorschrijven. "Als we dat allemaal doen, krijgen we sneller onze vrijheid terug. Dat vind ik heel erg belangrijk, ook voor onze bewoners, dat zij meer visite kunnen krijgen. En dat ze dichterbij kunnen komen."