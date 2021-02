Stijging aantal coronabesmettingen op Walcheren, Middelburg nu dé brandhaard van Zeeland

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Na Middelburg werden de afgelopen 24 uur de meeste besmettingen geconstateerd in Vlissingen. Daar kwamen er vijftien nieuwe besmettingen bij in de registratie van het RIVM.

Sterfgeval

Het gaat om de positieve testresultaten die tussen gisterochtend en vanmorgen om 10.00 uur zijn geregistreerd door het RIVM. In die periode heeft het RIVM één sterfgeval geregistreerd. Het gaat om een inwoner van Kapelle. Ook meldt het RIVM in de registratie dat een inwoner van de gemeente Schouwen-Duiveland met ernstige coronaklachten in het ziekenhuis is opgenomen.

Omdat de registratie van het RIVM soms van dag tot dag fluctuaties kan vertonen, berekent Omroep Zeeland voor iedere dag de zevendagenlijn voor vier Zeeuwse regio's. Dat is dus het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen.

Zevendagenlijn Walcheren stijgt

In de onderstaande grafiek stijgt de zevendagenlijn van de regio Walcheren behoorlijk, terwijl de andere regio's dalen of gelijk blijven. De stijging in de regio Walcheren komt grotendeels door de eerdergenoemde stijging in de gemeente Middelburg, maar ook in de gemeenten Veere en Vlissingen is het aantal besmettingen relatief hoog ten opzichte van de rest van de provincie.

Om de regionale verschillen beter in beeld te brengen toont de onderstaande kaart het zevendagentotaal naar inwonertal per gemeente. Daaruit blijkt dat Middelburg niet alleen de gemeente is met de meeste besmettingen, maar ook de gemeente waar de meeste besmettingen geconstateerd worden naar inwonertal.

'Zeer ernstig'

De afgelopen zeven dagen werden in Middelburg 258 besmettingen geconstateerd per 100.000 inwoners. Daarmee zit de gemeente boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen worden geconstateerd per 100.000 inwoners.

De gemeente Veere volgt met 241 besmettingen per 100.000 inwoners. Daarmee zit de gemeente dus nog net onder het risiconiveau 'zeer ernstig'. De nummer drie is Noord-Beveland met 225 besmettingen per 100.000 inwoners en daarna volgt de derde Walcherse gemeente, Vlissingen, met 208 besmettingen per 100.000 inwoners.

Middelburg fors bovenaan

Tot gisteren wedijverden Noord-Beveland en Veere om de discutabele eer om de gemeente te zijn met de meeste besmettingen naar inwonertal, maar Middelburg staat nu dus fors bovenaan. Het lijkt er bovendien op dat Middelburg die positie voorlopig niet zal afstaan, aangezien het al dagenlang de gemeente is met de meeste nieuwe besmettingen en er vooralsnog geen tekenen zijn van een daling.