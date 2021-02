Onderzoek naar nieuw Zeeuws overlegorgaan: Goede start, maar raadsleden zijn kritisch

Samenwerking in Zeeland kent goede start, zegt het rapport (foto: Lennaert de Looze)

De conclusie: ondanks de coronasituatie heeft het OZO een goede start gemaakt, maar nu moet er wel worden doorgepakt. Dat schrijft Geert van Maanen in het rapport.

Van Maanen komt oorspronkelijk uit Heinkenszand en heeft jarenlange hoge functies op verschillende ministeries in Den Haag bekleed. Volgens de betrokkenen is hij dé aangewezen persoon om het nieuwe overlegorgaan onder de loep te nemen.

Krachten bundelen, is het idee

Met de oprichting van het OZO spraken de dertien Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland en Waterschap Scheldstromen af meer en beter te gaan samenwerken. "Want door krachten te bundelen, kunnen we aan de slag met de grote en complexe regionale opgaven die in de toekomst op ons afkomen", zo staat te lezen op de website van het overlegorgaan.

De vaag is dus of dat na anderhalf jaar al gelukt is. Van Maanen prijst de samenwerking op dossiers als de Marinierskazerne en onderwerpen als het gezamenlijk bestrijden van de bruine rat. Maar het is nu ook een kwestie van een agenda op te stellen. Wat worden de onderwerpen voor de komende jaren, ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022?

Raadsleden Zeeland breed zijn kritisch over OZO -archief (foto: Omroep Zeeland)

Kritiek is er ook, vooral van Zeeuwse raadsleden. Van de ondervraagde raadsleden vindt 65 procent dat onderwerpen niet voldoende worden aangepakt door het nieuwe overlegorgaan. Zij vinden dat ze te weinig zien of horen van het OZO en dat zij weinig informatie ontvangen over geboekte resultaten.

'Taak voor bestuurders'

Volgens Van Maanen ligt hier een taak voor bestuurders, de wethouders en burgemeesters, om de raadsleden beter te informeren. Verder pleit de onderzoeker voor een betere lobby richting Den Haag over gezamenlijke Zeeuwse onderwerpen.

Geert van Maanen biedt zijn rapport Zeeuwse samenwerking naar vlieghoogte vanmiddag aan, onder meer aan de commissaris van de Koning, Han Polman.