Gérard de Nooijer na dit seizoen weg bij Sparta

Gérard de Nooijer is dit seizoen assistent-trainer bij Sparta (foto: Orange Pictures)

Afgelopen zomer keerde De Nooijer terug op Het Kasteel nadat aan een trainersavontuur in China een einde was gekomen door de coronapandemie. Bij de Eredivisionist blijft de 51-jarige De Nooijer tot het einde van het seizoen assistent van hoofdtrainer Henk Fräser. Daarna wil hij weer op eigen benen staan.

Zijn trainersavontuur startte De Nooijer in 2010 bij FC Dauwendaele uit Middelburg. Via FC Dordrecht belandde hij ook als trainer in het betaald voetbal. Met De Nooijer als assistent promoveerde Dordt in 2013/14 naar de Eredivisie.

Later kreeg de Souburger zelf de touwtjes in handen in Dordrecht, maar in 2018 werd hij ontslagen. Het is nog niet bekend waar De Nooijer volgend seizoen werkzaam zal zijn.