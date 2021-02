Rouwende zwaan zwemt weer in water Veerse Poort

Van de mannetjeszwaan wordt gezegd dat hij rouwt om het verlies van zijn vrouwtje en een nakomeling. Coby Louwerse van De Mikke betwijfelt dat. "Ik ken de zwaan al acht jaar, want hij zit daar vaak. Daar zwemt hij met eenden, of alleen. Hij heeft geen partner, zolang ik hem ken."

Vrouwtjes zwanen

De zwaan is aangesterkt bij De Mikke waarna hij naar een buitenhok met water is overgeplaatst. In dat hok zaten twee vrouwtjes zwanen met wie de mannetjeszwaan misschien wel een paar zou kunnen vormen. Louwerse: "Hij heeft zo'n eigen wil, dus dat is niet gebeurd. Hij gaat alleen terug naar De Veerse Poort."

Kers op de taart

Angela en Tamara van De Mikke vingen de zwaan met een groot schepnet en plaatsten hem vervolgens in een zogenoemde zwanentas. Daarna droegen ze de zwaan over aan Miles O'Reily en Petra Goethals die de zwaan uit het ijs hadden bevrijd. Zij lieten de zwaan weer zwemmen in het water van de Watersniphof. O'Reily: "Dit is de kers op de taart. Dit is waar je het voor doet."

Eendenkorrels en andijvie

Coby Louwerse heeft nog wel een tip voor mensen die zwanen willen voeren. "Doe het nooit met brood, maar geef die zwanen eendenkorrels en andijvie. Brood is slecht, daar worden die vogels alleen maar zwakker van."

Lees ook: