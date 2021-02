Scholen treffen voorbereidingen voor heropening: 'We houden rekening met allerlei scenario's'

"Wij zijn al een paar weken bezig om scenario's te bedenken op basis van wat we nu weten", vertelt Guus Hagt, directeur van de Mondia Scholengroep. Hij is blij dat alle leerlingen weer naar school mogen. "Het is daarbij belangrijk dat we anderhalve meter afstand kunnen houden. Daarom moeten we klassen verkleinen of halveren, want er kunnen maar zo'n twaalf leerlingen in een lokaal zitten wanneer je die afstand wilt bewaren. Ook moeten we leerlingen om de dag of om de twee dagen naar school laten gaan zodat niet iedereen op hetzelfde moment in het gebouw is."

Al met al is het een flinke logistieke uitdaging om de fysieke lessen op de school weer op de rit te krijgen: "De overheid heeft gezegd dat leerlingen waarschijnlijk anderhalve dag per week naar school mogen. Dat is een nieuwe situatie. Scholen en leerlingen moeten dus telkens weer schakelen naar nieuwe scenario's, daar worden we soms wel wat moe van."

Het is volgens Hagt belangrijk om een bepaald ritme op te bouwen met de leerlingen: "Om dat te kunnen creëren, hebben we veel vergaderingen zodat we er volgende week goed tegenaan kunnen. Gelukkig is het idee dat alle leerlingen straks weer naar school mogen een hele goede motivatie om nu goede voorbereidingen te treffen."

Voorbereidingen voor de scholen te openen, zijn druk aan de gang.