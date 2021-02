Ook in het winterse Oostenrijk is het warm

Evelien vanuit Oostenrijk (foto: Omroep Zeeland)

In Oostenrijk zijn er wat meer coronaversoepelingen dan in Nederland. "De detailhandel is open. Kappers ook. Alleen moet je je bij alles laten testen." De kans bestaat dat de horeca op 1 maart opengaat. "Dat is nog niet officieel. Ze zijn er mee bezig. Als het doorgaat, mag je alleen naar binnen als je een negatieve coronatest kunt laten zien."

Ze willen in Oostenrijk de test die voor kinderen gebruikt wordt, ook voor volwassenen toepassen. "Dat noemen ze hier de neuspeutertest. Het staafje gaat echt maar een centimeter je neus in." De testuitslag is vervolgens 48 uur geldig.

Evelien Thielen geniet van de Oostenrijkse lente