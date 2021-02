Olympische Spelen 2021 van start, in Vlissingen

De Olympische ringen (foto: Omroep Zeeland)

Het project heet 'The Road to Tokio'. De afstand kan op verschillende manier worden afgelegd, zoals zwemmen, wandelen (met de hond), hardlopen, fietsen, wielrennen, mountainbiken, skeeleren, roeien, paardrijden, dansen en nog veel meer. De activiteiten worden bijgehouden via de app Strava. Deze app synchroniseert met de meeste mobiele devices en legt alle afstanden en activiteiten vast. Zo worden alle activiteiten in de groep Scheldemond Road to Tokio.

Behalve de sportieve uitdaging zijn er ook kleine prijzen te verdienen. Het idee komt van Michael Bronner, coördinator Topsport van het Scheldemond College. "We waren van mening dat we iets moeten ondernemen, waar we met zijn allen aan kunnen werken. Leerlingen hebben de laatste tijd weinig kunnen bewegen. Vanuit die gedachte zijn de Olympische Spelen naar voren gekomen. Zo gaat er een sportvibe door onze school."

Michael Bronner, Topsport coördinator van het Scheldemond College, bedacht de actie. Hij legt uit waarom hij hiermee begonnen is: