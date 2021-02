Goedemorgen. Zaak Ichelle, balende dorpsraad en Olympische Spelen begonnen

De rechter-commissaris beslist vandaag of het voorarrest, dat vrijdag afloopt, verlengd wordt. Dat kan met maximaal negentig dagen gebeuren. Justitie kan nog niets zeggen over de doodsoorzaak. Daar verwacht het OM vandaag meer over te kunnen zeggen.

Snoeiwerk in het Poelbos (foto: Omroep Zeeland)

De dorpsraad van 's-Heer Arendskerke heeft geen goed woord over voor de snoeiwerkzaamheden in het nabijgelegen Poelbos. Onder de hoogspanningsmasten verdwijnen zo goed als alle bomen en planten, tot groot verdriet van omwonenden. Volgens netbeheerder TenneT mogen de bomen en struiken onder de hoogspanningsmasten niet te hoog worden omdat er anders overslag kan plaatsvinden.

De dorpsraad probeert iets tegen de kaalslag te doen, maar dat is tegen beter weten in. "We oefenen al jaren druk uit op de gemeente en op Staatbosbeheer. Ze hebben geen geld en ze wijzen allemaal naar elkaar", zegt de penningmeester. "We zijn een eenvoudige dorpsraad dus wij hebben ook geen financiële middelen om dit allemaal te gaan aanpakken."

De Olympische ringen (foto: Omroep Zeeland)

Of de Olympische Spelen dit jaar überhaupt doorgaan, is nog altijd de vraag. Maar in Vlissingen zijn ze gisteren al begonnen. Leerlingen, ouders en docenten van het Scheldemond College leggen op allerlei manieren de 12.795 kilometer naar Tokio af. Het project heet 'The Road to Tokio'. De afstand kan op verschillende manier worden afgelegd, zoals zwemmen, wandelen (met de hond), hardlopen, fietsen, wielrennen, mountainbiken, skeeleren, roeien, paardrijden, dansen en nog veel meer. De activiteiten worden bijgehouden via de app Strava.

Lentezon in Hulst (foto: Edy van Vliembergen)

Het weer

We krijgen de zon vaker te zien dan gisteren en de temperatuur komt uit op zo'n 15 graden. Op sommige plekken kan het wat koeler zijn. Er is ook wat meer wind en deze wordt vrij krachtig, 5 Bft.