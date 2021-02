Geacht Kabinet: 'Zeeuwse duurzame initiatieven moeten extra ondersteund worden'

De tweede week van Geacht kabinet is van start! Ook deze week laten Zeeuwen hun boodschap horen aan het nieuwe kabinet.... Posted by Zeeland Kiest on Monday, February 22, 2021

Sinds kort heeft Coppoolse een eigen podcast, genaamd 'Podcast Aardkloot'. Hierin bespreekt ze duurzaamheid in de breedste zin. "De onderwerpen gaan echt van plastic maken van algen tot aan duurzame cosmetica en de commercie daarachter."

Doel van de podcast

Volgens Coppoolse begint een beter begin bij jezelf. "Met kleine aanpassingen kan je zoveel verschil maken", denkt de Middelburgse. Maar omdat mensen geen weet hebben van duurzame zaken en gebrek aan tijd, verandert er weinig.

Coppoolse ziet het als haar persoonlijke taak om mensen laagdrempelig te informeren met haar podcast, bijvoorbeeld tijdens het wandelen of autorijden. "Ik hoop dat het mensen aanzet tot actie."

Hoe Coppoolse zo is in de materie is verzand? "Ik eet al jaren vegetarisch en stoor me altijd aan het geitenwollensokkenimago. Eigenlijk eet ik zelfs plantaardig. Maar dit zeg ik bijna nooit tegen mensen, want dan krijg ik de stempel hippie, vertelt ze.

"Vrienden lachen me in eerste instantie uit"

Toen Coppoolse moeder werd, koos ze voor uitwasbare luiers. Vrienden lachten haar in eerste instantie uit, maar uiteindelijk heeft ze toch mensen aan het denken gezet.

Stop met denken in grote onmogelijke stappen, duurzaamheid begint met kleine stapjes." Coppoolse

"Het is goed dat er al veel gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Maar er zijn veel meer mensen met goede ideeën. Geld is vaak het probleem. Ik denk dat extra geld en middelen vanuit de overheid mensen stimuleert om hun duurzame idee ook echt uit te brengen."

Duurzame initiatieven krijgen nu maximaal 5.000 euro subsidie, als ze voldoen aan de subsidie-eisen, aldus Coppoolse. Dit bedrag mag wat haar betreft omhoog. "We moeten mensen sneller op gang helpen met hun ideeën!"

In Podcast Aardkoot gaat het o.a. over hoe je van algen plastic maakt (foto: Omroep Zeeland)

