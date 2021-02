Zeeuwse PioniersPrijs wordt online uitgereikt

Meatless, winnaar van de Zeeuwse PioniersPrijs 2019 (foto: Mieke Wijnen)

"Er zijn in de huidige tijd ergere dingen dan het moet afblazen van ons event, maar we vonden het toch wel erg jammer om een jaar geen Zeeuwse pionier in het zonnetje te kunnen zetten. Juist nu", zegt Frederik Sinke van De Zeeuwse Connectie.

"Ook het jaarlijkse moment om Zeeuwen van buiten Zeeland weer eens in contact te brengen met hun mooie provincie wilden we toch liever niet overslaan. Daarom hebben we de koppen bij elkaar gestoken en samen met betrokken partijen en de juryleden besloten om een online-editie te organiseren."

De trots op Zeeland uitdragen door te laten zien wat hier allemaal voor moois gebeurt en de winnaar extra laten opvallen, dat is het doel van de prijs." Frederik Sinke

Ook dit jaar wordt het een event waarbij Zeeland in het middelpunt staat en waar dé Zeeuwse Pionier van het jaar 5.000 euro en een uniek kunstwerk krijgt. "De trots op Zeeland uitdragen door te laten zien wat hier allemaal voor moois gebeurt en de winnaar extra laten opvallen, dat is het doel van de prijs. Dat doen we al sinds 2013. En dat het event dit jaar online plaatsvindt is misschien juist wel een voordeel; nog meer Zeeuwen van buiten Zeeland kunnen zo bij het event aanwezig zijn", aldus Sinke.