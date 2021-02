Amsterdammer pleit voor nieuwe en betere spoorverbinding naar Zeeland

Tim Sekac pleit voor betere treinverbindingen door heel Nederland. (foto: Tim Sekac)

"Zeeland is van alle regio's een ondergeschoven kindje", zegt Tim Sekac, de opsteller van de petities in het radioprogramma Zeeland wordt wakker. Sekac vindt dat de reistijd tussen Zeeland en Amsterdam verkort moet worden, door stations over te slaan en een extra verbinding. De petitie is inmiddels meer dan tweehonderd keer ondertekend.

Trein tussen Middelburg naar Delft

Een andere 'Zeeuwse' petitie van Sekac is vaker ondertekend: ruim zeshonderd keer. In die petitie pleit Sekac ervoor om opgeheven tramlijnen en spoorlijnen terug te halen op Schouwen-Duiveland, Tholen, Noord-Beveland en in Zeeuws-Vlaanderen. Zo denkt Sekac aan een spoorlijn tussen Middelburg en Delft, langs de kust. Als zo'n verbinding er is, verwacht de opsteller van de petitie dat het minder druk is op de weg en verschillende plaatsen beter bereikbaar zijn, ook voor buitenlandse toeristen.

Sekac bemoeit zich niet alleen met Zeeuwse trajecten, maar pleit ook voor betere verbindingen op andere plekken in het land. "De treinen zijn beter, betrouwbaarder, sneller en duurzamer dan de auto. De wegen lopen steeds voller. Op de meeste plekken in het land investeren ze meer in betere wegen, dan sporen. Ze zouden eigenlijk meer in sporen moeten investeren, want zo stimuleer je om mensen uit de auto te komen en de trein te pakken. Alleen in sommige regio's moet het spoor flink verbeterd worden en Zeeland is daar zeker een van."

De Amsterdammer gaat voor zeker duizend handtekeningen voor zijn petities en hoopt dat er dan gekeken wordt of zijn ideeën haalbaar zijn en daarna misschien ook worden uitgevoerd. In Zeeland wordt wakker zegt hij dat sommige eerdere plannen al eens werkelijkheid zijn geworden.

Petities voor betere treinverbindingen

Vorige maand werd bekend dat er vanaf december de hele dag door een extra trein komt die alleen stopt in Vlissingen, Middelburg en Goes. Dat levert Zeeuwen een kwartier tijdwinst op richting de Randstad en Brabant.

