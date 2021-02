Veel lagere straf voor dader schietpartij Vlissingen

In april 2019 was er een schietpartij op het Stadhuisplein in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Het gerechtshof in Den Bosch komt tot een veel lagere straf dan de rechtbank in Middelburg én de eis in hoger beroep van vier jaar, doordat de man alleen is veroordeeld voor wapenbezit en het dreigend tonen van een wapen en niet voor poging doodslag.

Ruzie uitpraten

De man had op 18 april 2019 afgesproken op het Stadhuisplein in Vlissingen om een ruzie uit te praten. Degene met wie de man ruzie had, had twee vrienden meegenomen. Het gesprek liep vrijwel meteen uit op een woordenwisseling, waarbij de andere partij een mes trok. In plaats van weg te lopen haalde de man een geladen revolver uit zijn tas en dreigde daarmee.

Vrijwel gelijk werd de verdachte tegen de grond gewerkt en kwam de man waar hij ruzie mee had op hem te liggen. Alle drie de mannen schopten en sloegen de verdachte, die begon te schieten met de revolver. Dat deed hij naar eigen zeggen omdat hij bang was dat het wapen van hem zou worden afgepakt.

Noodweerexces

Het hof gaat mee in het beroep op noodweerexces van de verdediging. De man gebruikte een te zwaar verdedigingsmiddel, maar deed dat volgens het hof uit hevige angst. Daardoor is het niet strafbaar.

Het kogelgat bij de naastgelegen woonlocatie van Arduin (foto: Omroep Zeeland)

Er raakte niemand gewond bij de schietpartij, maar het incident veroorzaakte wel veel commotie. Zo vloog een kogel door één van de ramen van de naastgelegen woonlocatie van Arduin.

Strafverzwarend

Dat de revolver geladen was en in het openbaar werd gedragen heeft het hof strafverzwarend genoemd. Net als het feit dat drie mensen zijn bedreigd en dat de man nog in een proeftijd liep van een andere straf.

De Vlissinger werd anderhalve week plotseling op vrije voeten gesteld in afwachting van de uitspraak. Dat duidde er al op dat het gerechtshof tot een lagere straf zou komen.

