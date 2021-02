Uitreiking Four Freedoms Awards live te volgen

Four Freedoms Medals (foto: Four Freedoms Awards)

In het nieuwe jaar heeft de organisatie nog steeds te maken met coronamaatregelen, maar er is nu een manier gevonden waarop de Four Freedoms Awards uitgereikt kunnen worden én het publiek de ceremonie in de Nieuwe Kerk kan volgen.

De uitzending begint om 13.00 uur met een eerbetoon aan de laureaten in de vorm van een docu-filmvertoning. Na de officiële ceremonie is er een live programma gepresenteerd door journalist Joris Luyendijk. Een aantal sprekers van Vrijheidscolleges praat over het werk van de laureaten en gaat in gesprek met jongeren. Het publiek dat online meekijkt mag ook vragen stellen. De sprekers zijn: Simone Weimans, Joris Linssen, Massih Hutak en Natascha van Weezel.

Daarnaast is er om 18.20 uur een uitzending rond de Four Freedoms Awards op NPO2.

De Internationale Four Freedoms Award gaat dit jaar naar de Verenigde Naties. Daarnaast zijn er awards voor de Filipijnse journaliste Maria Ressa, de Nederlandse televisiepresentator en journalist Sander de Kramer, de Italiaanse burgemeester Leoluca Orlando en de organisatie Religions for Peace International.

Han Polman, commissaris van de Koning en voorzitter van de Roosevelt Foundation is blij dat de prijzen alsnog uitgereikt kunnen worden. "Zeker in deze tijd zijn we ons extra bewust van het belang van, met name, de vrijwaring van vrees en gebrek. En niet voor niets is de Four Freedoms Award voor de Verenigde Naties. Juist ook in de bestrijding van de coronapandemie waar de neiging om alleen voor het eigen volk te kiezen sterk is, redden we het alleen als landen de handen ineen slaan en elkaar steunen."

De prijzen worden ieder jaar afwisselend uitgereikt in Middelburg en New York. Dat betekent dat er dit jaar twee uitreikingen gepland staan.