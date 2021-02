Westerschelde inspireert Kees van Dorst in beeld en geluid

Muzikant Kees van Dorst uit Hulst is geïnspireerd door de Westerschelde. In de korte film 'Tij', gemaakt in samenwerking met filmmaker Florian Simons, brengt hij het getij in beeld, omlijst door zes gedichten van J. Slauerhoff die hij zelf op muziek heeft gezet.

De keuze voor poëzie van Slauerhoff is niet vreemd. Als dichter-scheepsarts is het werk van Jan Jacob Slauerhoff(1898-1936) doordrenkt van de zee. Kees van Dorst koos zes gedichten uit diens laatste bundel Een Eerlijk Zeemansgraf en ging ermee naar Florian Simons. Op een vroege zaterdagochtend maakte hij de bijpassende beelden.

Van Dorst en Simons werkten eerder samen in het project Boon & The Average, met de benefietsingle Never Let You Down, voor SOS Kinderdorpen.

Daarna was Kees van Hulst actief in het gezelschap De Maanzwemmers. Samen met Adri van Meurs (slagwerk), Co van Reijen (gitaar) en Peter Bout (bas) maakte hij een jazzalbum.

