'Vlissingen heeft hotel Britannia heel hard nodig'

Het begint in 1886 als Grand Hôtel des Bains. In de jaren twintig van de vorige eeuw komen er meer Engelse toeristen naar Vlissingen en verandert de eigenaar de naam in Britannia. Volgens Monique van Velzen, directeur van de huidige eigenaar AVV Beheer, is het een van de eerste badhotels van Nederland: "Hier is het kusttoerisme dus eigenlijk allemaal begonnen. Ook daarom willen wij hier weer een bijzonder hotel neerzitten."

Vlissingen is geen badplaats

De geschiedenis van Britannia is roemrucht. In de Tweede Wereldoorlog zetelen de bezetters er en wordt het hotel plat gebombardeerd door de Engelsen. Na de heropbouw is het een plaats voor toeristen, maar ook voor de Vlissingers om bijvoorbeeld bruiloften te vieren.

In 1992 houdt het hotel op te bestaan en wordt het grootste deel afgebroken. Al bijna drie decennia is het de 'rotte kies van de boulevard' volgens Vlissingers. "Als je nu Vlissingers vraagt of we een badplaats zijn dan weet ik niet wat het antwoord is. Pas als hier weer een hotel staat mogen wij zeggen dat Vlissingen echt een badplaats is", aldus Snoek.

Het oude leegstaande hotel Britannia (foto: OZ)

In de afgelopen 28 jaar zijn er genoeg plannen geweest om Britannia nieuw leven in te blazen. Ze draaien tot dusver allemaal op niets uit door onder meer problemen met financiën en vergunningen. Deze keer wordt het anders volgens vastgoedondernemer Van Velzen. "We hebben een goed plan en een goede hotelier gevonden om mee samen te werken. De omgevingsvergunning is aangevraagd en niets staat ons eigenlijk nog in de weg."

Hotel van topniveau

Het nieuwe hotel telt achttien verdiepingen en in totaal 205 kamers, met bovenop een sky-restaurant van topniveau. Ontwikkelaar Paul Huges van Team for Real denkt dat er zeker een markt voor is. "We zien dit ook echt als een Zeeuws project, dat mensen naar de regio kan trekken. Het wordt een vijfsterrenhotel. De ligging zo aan het strand verkoopt zichzelf."

Vlissingers zijn murw geslagen door alle plannen." Michiel Snoek, bewoner boulevard en Vlissingenkenner

Michiel Snoek verzamelt alles wat met de geschiedenis van Vlissingen te maken heeft en dus ook van hotel Britannia. "Ik heb van alles. Ansichtkaarten van voor de oorlog en schalen uit de keuken noem maar op.

'Britannia is de ziel van Vlissingen'

Volgens hem moet het belang van dit hotel voor de stad niet onderschat worden. "Dit hotel is de ziel van Vlissingen. Als dit van de grond komt dan raken we ook eindelijk dat imago van arme arbeidersstad weer een beetje kwijt. We hebben dit heel hard nodig"

Als bewoner van de boulevard zou je denken dat Snoek met mensen over de nieuwe plannen praat maar niets is minder waar. "Niemand begint erover. Vlissingers zijn murw geslagen door alle plannen in de loop der jaren. Eerst zien en dan geloven dat het hotel er ook echt komt. Ik geloof er heilig in. Nu is het momentum. Dit is een grote kans en daarom moet en gaat het ook gebeuren."

De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is door de initiatiefnemers aangevraagd bij de gemeente en in 2024 moeten de eerste gasten worden verwelkomd in het nieuwe hotel.