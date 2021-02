ChristenUnie wil duidelijkheid over zwartlakkerij getijdencentrale

Huidige toestand van de getijdencentrale (foto: omroep zeeland)

De CU haalt in haar vragen een artikel aan op de website van de omroep waarin een verslaggever aangeeft dat het controleren van subsidies niet mogelijk is door het op deze manier weghalen van relevante informatie.

Openheid van zaken

De fractie vraagt aan Gedeputeerde Staten of die zich kunnen voorstellen dat gezien het voorlopig mislukken van het project, waar veel subsidie naartoe gegaan is, er vragen gaan leven over de manier waarop de investering is gedaan. En dat er daarom zoveel mogelijk openheid van zaken moet worden gegeven.

Het bedrijf BT Projects ontving tot nu toe 8,2 miljoen euro subsidie, waarvan 3,7 miljoen van de Provincie Zeeland voor het bouwen van een testcentrum voor getijdencentrales. Vorig jaar trok Rijkswaterstaat de vergunning om te bouwen in, en sindsdien ligt het project stil. Van het geld ligt er nu een onaffe bouwput in de Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam. Om er achter te komen hoe dat geld precies is besteed deed Omroep Zeeland een beroep op de Wet op Openbaarheid bestuur (WOB). De WOB geeft overheden handvaten om bepaalde informatie niet vrij te geven, of gegevens weg te lakken.

De CU wil weten of er bij het verstrekken van de informatie, die is opgevraagd door de WOB, zoveel mogelijk openheid van zaken is gegeven en of dat op een andere manier had gekund. Daarnaast vraagt de fractie of er voldoende motivatie is gegeven voor het weglakken van informatie.

Negatief beeld van transparantie

Als laatste wordt aan Gedeputeerde Staten gevraagd wanneer zij denken dat er volledig openheid gegeven kan worden met betrekking tot de financiële gang van zaken rondom het TTC. Ook voelt de CU dat door het breed uitmeten van het zwartlakken van documenten, door bijvoorbeeld Arjen Lubach, in de media een negatief beeld wordt geschept over de transparantie van beleid, en wil weten wat de Provincie gaat doen om dat beeld te herstellen.

