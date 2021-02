Gemeenten ontstemd na brief Blokhuis over Intervence

Manifestatie Intervence op Middelburgse Markt- dec 2020 (foto: Omroep Zeeland)

'Het klopt gewoon niet wat je zegt', schrijven de gemeenten vandaag in een boze brief aan de staatssecretaris. Volgens de gemeenten is dat opzeggen wel zes maanden van tevoren gebeurd.

In juni 2020 hebben de Zeeuwse gemeenten contractverlenging aangeboden aan de vier instellingen die in Zeeland werken in de jeugdbescherming en reclassering, ook aan Intervence. Die organisatie heeft toen als enige nee gezegd tegen het verlengen van het bestaande contract met een jaar.

Stichting Intervence

Geen nieuw contract, dus eindigt het per eind december 2020. Dat is hoe de gemeenten het zien. En er is een overgangsperiode afgesproken van zes tot negen maanden, om een goede overdracht voor jongeren en gezinnen naar een of meer andere instellingen te regelen. Daar is ook geld voor uitgetrokken.

Imagoschade

De Zeeuwse gemeenten wijzen staatssecretaris Blokhuis erop dat hij met zijn brief de gemeenten in een zeer kwaad daglicht zet. De brief brengt schade toe aan hun imago, zeggen ze, en dat had eenvoudig voorkomen kunnen worden wanneer de staatssecretaris vooraf contact had opgenomen over de inhoud van zijn brief.

Eind december maakten de Zeeuwse gemeenten bekend dat ze per januari op het gebied van jeugdbescherming niet langer zaken willen doen met Intervence in Middelburg. Het plan was de 75 gezinsmanagers en de bijbehorende gezinnen en kinderen zoveel mogelijk te plaatsen bij drie andere jeugdzorginstellingen. Daar kwam forse kritiek op. Vorige week kregen de gemeenten de opdracht van verschillende inspecties en het ministerie om opnieuw onderzoek te doen naar een overname in plaats van opsplitsing. Dat onderzoek zal ongeveer acht weken duren.

