Van surfen in Kamperland naar de ambassade in Madrid

Jan Versteeg aan het werk (foto: Jan Versteeg)

Versteeg droomde er sinds de middelbare school al van om diplomaat te worden. Dat kwam vooral omdat hij een vriendje had die dat ook graag wilde. "Ik ben aardrijkskunde gaan studeren in Amsterdam en dacht: dit zou kunnen helpen. Daarna heb ik ook Spaans gedaan. Toen ik in dienst zat ging ik solliciteren op van alles en nog wat, het was toen een moeilijke arbeidsmarkt." Versteeg kreeg veel afwijzingen, maar uitgerekend van Buitenlandse Zaken kreeg hij een brief terug. Of hij niet eens wilde komen praten.

Tot verbazing aangenomen

Daar kon Versteeg natuurlijk geen nee tegen zeggen. Toch verwachtte hij er toen nog niet veel van. "Ik had geen zwaar en spannend cv. Ik ben surfleraar in Kamperland geweest. Maar dat vonden zij juist leuk, het moest niet allemaal hetzelfde zijn. Ik ben op bezoek gegaan en na vier maanden tests en gesprekken te hebben gehad werd ik aangenomen. Een beetje tot mijn verbazing."

In 2019 werd Versteeg voorgedragen als ambassadeur in Spanje, eerder heeft hij er ook al gezeten. "Normaal gesproken doe je dit werk vier jaar. Dat is precies de periode dat je ergens thuis kan raken en een netwerk op kan bouwen, maar niet helemaal gaat vereenzelvigen met het land."

Jan Versteeg na het surfen (foto: Jan Versteeg)

Het was geen vanzelfsprekendheid dat Versteeg uiteindelijk ook in Madrid terecht zou komen omdat hij Spaans had gestudeerd. "We hebben ook mensen die Chinees hebben gestudeerd en die uiteindelijk in Irak terechtkomen. Het is een puzzel, we hebben duizend mensen over de hele wereld zitten."

Jan Versteeg werd in 1964 geboren in Tilburg, woonde later in Eindhoven en verhuisde op zijn vijftiende naar Middelburg. Na zijn studie begon hij in 1991 zijn loopbaan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van 2009 tot 2012 was hij plaatsvervangend vertegenwoordiger bij de NAVO en later werd hij ambassadeur in Griekenland. Ook was hij raadadviseur van minister-president Jan-Peter Balkenende. In 2015 werd Versteeg door koning Willem-Alexander benoemd tot grootmeester. Op 5 april 2019 werd Versteeg voorgedragen voor ambassadeur namens Nederland in Spanje.

Maar wat doet Versteeg dan precies in Madrid? "We zitten hier voor Nederland en voor de Nederlanders", legt hij uit. En daar horen veel verschillende werkzaamheden bij. Zo is hij betrokken bij samenwerkingen tussen de overheden, bijvoorbeeld om samen criminele activiteiten te bestrijden, maar is hij er ook voor Nederlanders die in Spanje zijn en de overheid nodig hebben. In de coronapandemie zijn dat er misschien wel meer dan ooit.

Versteeg noemt een recent voorbeeld. Van een Nederlands echtpaar werd zowel de man als de vrouw ziek, later kwam de man te overlijden. Het stoffelijk overschot ging per vliegtuig naar Nederland, maar de vrouw die achterbleef kon vanwege corona niet in het vliegtuig stappen. Uiteindelijk kon de ambassade helpen door een taxi van Spanje naar Nederland te regelen. "Het heeft een duit gekost, maar de mevrouw was op tijd voor de begrafenis van haar man in Nederland."

Jan Versteeg (foto: Rijksoverheid.nl)

Dat is zomaar een voorbeeld, maar Versteeg zou er veel meer kunnen noemen. Tijdens de eerste maanden van de pandemie zijn twee teams 16 uur per dag bezig geweest om vragen te beantwoorden, legt hij uit. "Dat is je werk. Het is de bedoeling dat je met één been in Nederland en met één been in Spanje staat. Je moet mensen goed informeren en helpen. Ik vind dat een uitdaging en de essentie van ons werk."

Versteeg is in Tilburg geboren en heeft daarna in Eindhoven gewerkt. Toen zijn moeder een baan in Zeeuws-Vlaanderen kon krijgen, drong hij er samen met zijn broer op aan om dat maar te gaan doen. Dat was vooral uit eigen belang: de broers konden dan gaan surfen aan de Zeeuwse kust. Het gezin kwam in Middelburg te wonen en de ambassadeur ziet zichzelf daar ooit weer wonen. "Je weet niet hoe het leven loopt. We zijn er graag en we hebben een huisje in de oude stad van Middelburg. Als het even kan wil ik daar weer wonen."

Luister de Zeeuwse Kamer waarin Versteeg over zijn werk én Zeeland vertelt.

Zeeuwse Kamer met ambassadeur van Spanje