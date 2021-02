Zeldzame velduil en koereiger vrijgelaten

De koereiger was gevonden bij iemand aan de rand van de tuin. "Iemand van ons haalde de vogel op, en als je zo'n dier zo kan oppakken dan weet je al dat het niet goed is", zegt Marleen van de Velde van de Dierenambulance Zeeuws-Vlaanderen. De zeldzame vogel was verzwakt en had ook een ontsteking aan de onderkant van zijn snavel.

Afrika

De koereiger komt oorspronkelijk voor in Afrika, maar door de klimaatverandering trekken ze steeds meer naar het noorden. "Hier in de Margarethapolder hebben we een paar andere koereigers gezien, misschien dat deze zich kan voortplanten", zegt Van de Velde.

Nat tot op het vel

De velduil werd in januari gevonden in de buurt van het Verdronken Land van Saeftinge. "De vogel was verrast door de regen en tot op zijn vel doorweekt. Hij zat helemaal onder de modder", vertelt Van de Velde.

Rode lijst

De velduil staat op de Rode Lijst, wat betekent dat deze soort met uitsterven wordt bedreigd. "Er zitten hier nog een paar velduilen, dus wie weet is er wat mogelijk. En dit gebied is geschikt voor de velduil omdat die ook overdag jaagt."