Wat voor huis koop je in Zeeland voor 360.000 euro?

In Poortvliet koop je een huis inclusief café (foto: Google Streetview)

Tholen

Woonoppervlakte: 121 m2

Perceel: 472 m2

Altijd al cafébaas willen worden? In Poortvliet kan die droom uitkomen. Nu de cafés dicht zijn, kun je op de Markt 19 gewoon thuis de karaoke aanzetten en zal je nooit te laat thuis komen. Dit pand uit 1764 heeft ook een gezellige woonkamer, twee badkamers en drie slaapkamers. En dat alles voor een bedrag van 350.000 euro. Nog onder de gemiddelde prijs van een Nederlandse koopwoning dus.

De betegelde tuin in Zierikzee is inmiddels verkocht onder voorbehoud (foto: Funda)

Schouwen-Duiveland

Woonoppervlakte: 135 m2

Perceel: 231 m2

In Zierikzee heb je een praktische twee-onder-een-kapwoning voor de prijs van 359.500 euro. De woning aan Steenbank 62 is pas gerenoveerd en heeft vier slaapkamers, een extra sportkamer en een betegelde tuin. En ben je even uitgekeken op je tegels of klaar met al die yoga in je sportkamer? Dan kun je altijd nog een rondje joggen in het natuurgebied Levensstrijd, want dat ligt op slechts een steenworp afstand.

In Middelburg koop je een knalrode tussenwoning voor 355.000 euro (foto: Google Streetview)

Walcheren

Woonoppervlakte: 132 m2

Perceel: 134 m2

In Middelburg koop je een vuurrode tussenwoning voor 355.000 euro. Deze woning uit 2002 is een siamese tweeling met alle buren aan de Watersniphof, heeft drie slaapkamers, een kek behangetje in de woonkamer en een ondergrondse garagebox. In de keuken, met inbouwapparatuur en keramische werkbladen, kun je lekker koken voor het pleinfeest met je buren die toevallig hetzelfde huis hebben.

De Wilhelminastraat 41 is inmiddels van de Zeeuwse huizenmarkt af (foto: Google Streetview)

De Bevelanden

Woonoppervlakte: 131 m2

Perceel: 591 m2

Op Noord- en Zuid-Beveland wordt het een stuk lastiger om voor 360.000 euro te slagen. In deze prijscategorie zijn de huizen vrijwel uitverkocht. Je bent dus ook te laat voor deze woning aan de Wilhelminastraat 41 die in Krabbendijke te koop stond. Wat is er aan je neus voorbij gegaan? Een wolkenbehang, een trap, een crèmekleurige tegelvloer en lichtroze deuren. Toch jammer. Maar ach, de woning stond voor 362.000 euro te koop dus valt ook nét buiten 'ons' budget van 360.000 euro.

Waar komt de jacuzzi? In Aardenburg kun je je droomhuis helemaal zelf vormgeven. (foto: Funda)

Zeeuws-Vlaanderen

Woonoppervlakte: n.v.t.

Perceel: 3.550 m2

Een kookeiland? Een zwembad? Een thuisbioscoop? In Aardenburg is het allemaal mogelijk! Je moet er wat verbeeldingsvermogen voor hebben, maar op deze 3.550 vierkante meter grond kun je zelf invulling geven aan jouw droomhuis. Je hoeft enkel nog een omgevingsvergunning aan te vragen om te mogen bouwen en klaar is Kees. Als je tenminste nog budget overhoudt, want voor deze kavel aan de Bogaardstraat moet je 360.000 euro neertellen. En dan is je budget dus op... Ach, met mooi weer is kamperen op een grote lap grond best leuk.

Conclusie

De woningen die je in Zeeland kunt kopen met een budget van 360.000 euro zijn zeer verschillend. Gemiddeld krijg je er een huis voor van rond de 125 m2 woonoppervlakte, met percelen die zeer variëren in grootte.

Is jouw budget nou iets kleiner dan deze gemiddelde huizenprijs? In Zeeland staan op dit moment 1.185 woningen met een vraagprijs onder de 360.000 euro te koop. Veel succes met het vinden van jouw droompaleis(je)!