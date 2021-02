Tip tijdens lockdown: Maak een speurtocht door Zeeland

"Met Koningsdag was er helemaal niets te doen voor alle kinderen. Geen vrijmarkt, geen optocht met versierde fietsen en geen muzikale optredens. Dat vond ik zo zielig dat ik toen een speurtocht heb uitgezet. De reacties waren erg positief, waardoor ik uiteindelijk ben gestart met 'Zeeuwse Speurtochten'.

"Mensen kunnen de speurtochten voor een paar euro downloaden en kunnen meteen aan de slag. Voor de volwassenen is het gratis. Een speurtocht duurt maximaal anderhalf uur. "Je moet rekening houden met de spanningsboog van kinderen. En daarnaast ook met de lengte van de speurtocht. Het moet wel leuk blijven voor iedereen."

Een medaille als aandenken

Op het eind van elke speurtocht krijgen de kinderen iets lekkers en een medaille als aandenken. "Door corona is de horeca natuurlijk dicht. Daardoor kunnen niet alle speurtochten die ik heb gemaakt nu uitgevoerd worden. Dat is jammer, want ik werk namelijk in ieder dorp samen met lokale ondernemers. Op die manier kun je elkaar helpen."

Ik wil op zoveel mogelijk plekken in Zeeland een speurtocht uitzetten." Sharon Ekeris - Zeeuwse Speurtochten

Door alle coronamaatregelen zijn er momenteel maar vijf speurtochten beschikbaar, te weten in Goes, Kamperland, Veere, Yerseke en Zierikzee. "Naast het speuren vind ik het ook belangrijk dat er een educatief element in elke speurtocht zit. Zo ligt in Yerseke de nadruk op de Oosterschelde en de oesterputten en in Veere leren de kinderen wat meer over de geschiedenis van het stadje.

Speurtochten worden getest

De speurtochten die Sharon maakt worden, voordat ze worden aangeboden aan het publiek, eerst uitgebreid getest door haar zoon Timothy. "We lopen de speurtocht eerst samen en kijken onder meer of de opdrachten die ik heb bedacht goed aansluiten bij de leeftijd. Ook kijk ik of de route klopt en of er geen fouten in zitten." Daarnaast hebben kinderen ook een bepaalde inbreng. Ze kijken namelijk met een andere blik tegen dingen aan. "Ik verwerk dus ook regelmatig ideetjes van Timothy in de speurtocht."

Een onderdeel van de speurtocht in Veere (foto: Omroep Zeeland)

Sharon hoopt dat ook na corona mensen haar speurtochten blijven downloaden. "Mijn doel is dat ik op zo veel mogelijk plekken in Zeeland een speurtocht kan uitzetten. En dat er ook gekozen kan worden uit verschillende soorten speurtochten, zoals bijvoorbeeld met Sinterklaas of tijdens de kerstperiode. Maar wat me ook leuk lijkt is een wetenschappelijke speurtocht met allerlei proefjes. Ik heb nog genoeg inspiratie."