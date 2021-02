Studenten hogeschool balen: nog niet naar school

Volgens Naomi is het voor een aantal studenten hoog tijd dat ze weer af en toe naar school kunnen. "Sommigen kunnen het heel goed die online lessen, maar anderen helemaal niet. Ik zie om mij heen echt mensen die eenzaam zijn en zich afsluiten." De studentenvereniging probeert die mensen wel te bereiken, maar 'met een biertje en fysiek ontmoeten, is het makkelijker iemand te ontdooien dan online'.

Ook constateert de studentenvereniging dat de kwaliteit van online onderwijs minder goed is dan het onderwijs gewoon in de klas. "De docenten doen echt vreselijk hun best. Maar de drempel is hoger om online je vinger op te steken dan dat in de klas te doen. Ook is de verleiding soms groot om het college achteraf terug te kijken waardoor er helemaal geen interactie meer is."

Naomi Polvliet, voorzitter van studentenvereniging Marum Bibio (foto: Omroep Zeeland)

De bestuursvoorzitter van de HZ University of Applied Sciences, John Dane, voelt mee met de studenten. "We doen er alles aan om contact te houden met de studenten. We hebben een commissie welzijn en proberen de onthechting van de studenten in de gaten te houden. Decanen nemen daar waar nodig contact op en de lessen hebben we al ingekort om de aandacht er beter bij te houden."

Dane vindt het niet uit te leggen aan de studenten dat mbo'ers uit hetzelfde dorp en van dezelfde leeftijd dadelijk wel naar school mogen en zijn studenten niet. "Ik denk dat de overheid hiervoor kiest omdat met name in de Randstad de hbo'ers en de universitair studenten voor veel reisbewegingen zorgen en dus een groter besmettingsgevaar vormen dan de mbo'ers die vaak dichterbij op school zitten."

John Dane, bestuursvoorzitter van de Hogeschool Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Met het mes op de keel: of de hogeschool open kan? "Ja, als je me het zo vraagt wel," antwoordt de bestuursvoorzitter. "Ik denk dat het mogelijk moet zijn door goede roostering om alle studenten een dag in de week te ontvangen op school. Ik zou de studenten heel graag dat perspectief bieden."