Gaat het eindelijk regenen, heeft Adrienne lekkage

Eindelijk weer regen in West-Australië (foto: Adrienne Verburg)

"Anderhalf uur na ons gesprek van vorige week, is het gaan regenen", vertelde Adrienne Verburg in Zeeland Komt Thuis. En flink ook. In drie kwartier tijd is er 29 millimeter gevallen. "Dit hebben we jaren niet gezien, het was fantastisch. Al hebben we wel lekkages gehad, maar dat is niet zo'n probleem."

Adrienne Verburg heeft bij haar veeboerderij een waterreservoir. "Dat staat tot de rand vol", zegt ze. "Onze koeien kunnen er uit drinken. Zelf doen we niks met het water. Het is puur voor de beesten. Er moet eigenlijk nog regen achteraan komen, maar dat zit er niet in."

Adrienne Verburg uit Kortgene ging begin 2016 naar Australië. Een reis was de bedoeling, maar eenmaal in Australië ontmoette ze haar huidige partner en besloot te blijven. Op het moment woont ze op Fraser Range Station in West-Australië, waar ze samen een loonbedrijf, een grote veeboerderij en een camping met restaurant runnen.

Adrienne heeft lekkage na eerste regen in vier jaar