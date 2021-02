Verontwaardiging over witte kruizen op graven: 'Dit had subtieler gemoeten'

De kruizen staan sinds een paar dagen op de graven. "Eerst hadden we het vermoeden dat het om vandalisme ging, maar later bleek dat een aannemer in opdracht van de gemeente de grafstenen die geruimd worden gemarkeerd heeft", legt Noom uit.

De leden van de ChristenUnie kaartten het probleem aan, waarop Noom vragen heeft gesteld aan de gemeente Middelburg: "Het verbaast me dat de kruizen op de graven staan. Eerder gaf de gemeente aan dat daar nog geen noodzaak voor zou zijn omdat er nog genoeg lege plekken zijn op het kerkhof. Nu lijkt de gemeente het tóch te doen."

Kees van Breda is assistent-bedrijfsleider van de begraafplaats en legt uit dat de graven niet geruimd zullen worden: "De nabestaanden van deze graven hebben afstand gedaan van hun grafrechten. Dat betekent dat het graf vernietigd wordt, maar dat de stoffelijke overschotten niet geruimd worden."

Onzorgvuldig

Een ander punt waar Noom zich aan stoort, is de manier waarop de graven gemarkeerd zijn: "Als de gemeente graven zou ruimen, dan zou dit volgens hen zorgvuldig gebeuren. De manier waarop het nu gebeurt met witte kruizen is absoluut niet zorgvuldig."

Drie grafstenen op de begraafplaats van Arnemuiden zijn gemarkeerd met een wit kruis (foto: Omroep Zeeland)

Van Breda geeft toe dat er fouten zijn gemaakt: "Het is vervelend dat die kruizen erop zijn gezet. In het verleden deden we dat met een stukje witte of gele verf op de onderkant of achterkant van de steen. Nu heeft een aannemer het gedaan en dat is een stuk minder subtiel gegaan. Helaas kunnen we er nu niets meer aan veranderen."

Vanaf volgende week dinsdag zullen de grafstenen, en daarmee ook de witte kruizen, verwijderd worden. Aanstaande maandagavond worden de vragen van de ChristenUnie beantwoord in de commissie Ruimte van de gemeente Middelburg. Noom: "Ik denk dat een kleine verontschuldiging wel op zijn plaats is."