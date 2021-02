Geacht kabinet: creëer meer kansen voor jongeren

Joy Droogsma (24) uit Veere vindt dat de overheid meer kansen moet creëren voor jongeren met betrekking tot woon- en werkgelegenheid. Wat vind jij? 👇 Posted by Zeeland Kiest on Tuesday, February 23, 2021

"Ik vind het belangrijk dat we allemaal gelijk behandeld worden. Voor jongeren is de toekomst erg belangrijk en die toekomst begint nu!"

Maar de tegemoetkoming voor jongeren blijft volgens Droogsma uit. "Ik ben zelf 24 jaar en woon nu weer bij mijn ouders. Ik heb een tijdje een woning gehuurd. Dat vind ik zonde van mijn geld. Maar voor een koopwoning in Middelburg of Veere moet je goed zoeken of betaal je de hoofdprijs."

Joy Droogsma is afgestudeerd in film en kan in Zeeland maar moeilijk een baan vinden. "Er worden in de creatieve sector weinig banen aangeboden. Soms moet je dan maar werk aannemen zonder dat daar je ambitie ligt." Om toch te kunnen doen wat ze leuk vindt, onderzoekt Droogsma nu of ze als zelfstandige aan het werk kan.

Volgens financieel coach Jeremy van Aalst van Finzie Walcheren is het iets minder zwart-wit. Hij ziet juist dat steeds meer geldverstrekkers meedenken met de financieringsvraag van de consument. Zo komen er bijvoorbeeld steeds meer mogelijkheden bij het afsluiten van een hypotheek voor mensen met een flexibele arbeidsrelatie of tijdelijk contract, zelfstandige ondernemers, maar ook voor mensen die van een huurwoning naar koopwoning gaan.

(foto: Omroep Zeeland)

"Ik zie wel jongeren die problemen hebben met het krijgen van een hypotheek, maar toch blijken er vaak meer mogelijkheden dan vooraf gedacht. Uiteraard komt het wel eens voor dat ze de gewenste financiering niet krijgen, maar dan is het vaak ook onverantwoord om die maandlasten financieel te kunnen dragen. Het is belangrijk dat mensen die een huis willen kopen zich vooraf goed laten voorlichten door meerdere hypotheekadviseurs. Het kan voorkomen dat de ene hypotheekadviseur de kennis of mogelijkheid heeft om de gewenste financiering wel te verstrekken en de andere niet."

Een betaalbare woning vinden is lastig vindt ook Financieel coach Jeremy van Aalst (foto: Omroep Zeeland)

Tot slot onderschrijft Van Aalst wel de zorg van Droogsma dat het lastig is om een betaalbaar huis te kunnen vinden. "Dit heeft echter meer te maken met het tekort aan woningaanbod. Een van de belangrijkste taken van het volgende kabinet zal het vlottrekken van de woningbouw zijn. Momenteel wordt er in deze regio (gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen) naar mijn idee te weinig nieuw gebouwd, en veel dat er gebouwd wordt is te duur voor starters. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt nu nog bij de gemeenten en de provincie, daar zal de regering wat aan moeten doen."

Coronavirus gooit roet in het eten

Volgens Van Aalst gooit het coronavirus ook regelmatig roet in het eten voor wat betreft het verkrijgen van een hypotheek: "Ik merk dat werkgevers minder snel de juiste intentieverklaring verstrekken."

Echt zorgelijk vindt de financieel coach dit echter nog niet. "Het is niet onmogelijk. Er zijn bijvoorbeeld steeds meer hypotheekverstrekkers die na één jaar met goede jaarcijfers al een hypotheek verstrekken aan zelfstandig ondernemers."

Ook als uitzendkracht is het tegenwoordig makkelijker om een hypotheek te krijgen. Zo kan je na een jaar al een perspectiefverklaring krijgen. "En als het op dat betreffende moment toch niet mogelijk is een hypotheek te krijgen, dan kan dat een paar maanden later toch weer anders zijn."

