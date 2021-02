De roots van Nathalie Volckaert liggen in België. Het bourgondische leven in Gent zorgt ervoor dat ze al op jonge leeftijd champagne leert drinken. "Op zondag werd er elf uur een fles champagne opengetrokken. Ik stond er altijd bij en kreeg dan een slokje om te proeven. Dan ontwikkel je je smaakpapillen wel en leer je het waarderen. Ik had alleen nooit gedacht dat ik jaren later een bedrijf zou opstarten dat champagne verkoopt."

Passie volgen

Nathalie werkt vijftien jaar lang in de psychiatrie, tot dat te veel wordt. "Ik heb heel wat gezien tijdens mijn werk in bijvoorbeeld de gevangenis. Op den duur werd dat te zwaar. Het was op wat mij betreft. Tijdens een vakantie besloot ik mijn passie te volgen. Dat was champagne en drie maanden later begon ik de webshop."

Huis vol champagne

Dat besluit resulteert in een onlinewinkel voor champagne en wijn. Nathalie heeft geen fysieke winkel maar een groot deel van haar huis staat in het teken van de bubbeldrank. "Wij hebben een adviesruimte. Hier kunnen mensen komen kijken en proeven bijvoorbeeld voor trouwerijen. En in de kelder ligt de voorraad."

Proosten met champagne (foto: Omroep Zeeland)

"Champagne betekent zoveel voor mij. Champagne is magie. Het is de koning onder de dranken. De bubbels maken het zo bijzonder om te delen en dingen te vieren. Het leven en de liefde bijvoorbeeld. We halen de champagne bij kleine boeren en dat proef je vind ik. Zij steken er liefde en passie in. Wij gaan dan ook bijna maandelijks bij ze op bezoek. Als we geen klik hebben met de boer dan wordt het ook niks. We moeten er wel een goed gevoel bij hebben," zegt Nathalie.

Proeverijen

Ze verkoopt aan particulieren maar ook aan horecabedrijven. Nathalie: "We hebben een aantal restaurants die bij ons hun champagne bestellen. We willen straks ook proeverijen in een restaurant gaan doen. Nu kan dat nog niet vanwege corona en doen we online proeverijen."

Haar webshop heeft overigens niet te lijden gehad onder de coronacrisis. "We zijn het afgelopen jaar hard gegroeid omdat mensen thuis gingen vieren en dan bij ons champagne bestelden dus wij zijn heel blij."

Sabreren

Een van de hoogtepunten van de proeverijen is het sabreren. Wat dat precies is zie je in de video hieronder.