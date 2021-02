Miljarden nodig voor verschillende waterstoffabrieken in havens

Directeur André Jurres van het bedrijf VoltH2 wil een waterstoffabriek bouwen in Vlissingen-Oost (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland Refinery in Vlissingen-Oost heeft al twee waterstoffabrieken en ook het bedrijf VoltH2 wil een waterstoffabriek van vijftig miljoen euro in Vlissingen-Oost neerzetten. Het bedrijf ziet brood in waterstof, ook wel omschreven als de benzine van de toekomst.

Vrachtwagens, boten en vliegtuigen

Directeur André Jurres van VoltH2 ziet veel afzetmogelijkheden voor zijn nieuwe fabriek in Vlissingen-Oost. "Op termijn kunnen de vliegtuigen erop vliegen, raketten vliegen er nu al mee, de auto's kunnen ermee rijden", stelt Jurres. "Maar de verwachting is dat er de eerste tien, vijftien jaar vooral toepassingen zullen zijn in de industriële markt, dus vrachtwagens, boten en daarna vliegtuigen."

De financiers voor de nieuwe fabriek van VoltH2 komen overal vandaan: "Het zijn de mensen die er heel vroeg bij zijn. Het zijn families, maar ook grote bedrijven die actief zijn in de offshore en windmolens. Maar ook supermarkten, je kunt het zo gek niet noemen."

Eén miljard euro per stuk

Directeur Daan Schalck van North Sea Port vindt de fabriek van VoltH2 een mooi begin, van wat uiteindelijk een veel grotere omschakeling gaat worden. "We zien initiatieven in het hele gebied dat er al vijf, zes kleine gepland zijn, wat heel goed is. Maar als we natuurlijk onze industrie de omslag willen laten maken naar groene energie, dan zullen er ook minstens één à twee heel grote nodig zijn. Dan spreek je per eenheid van één gigawatt over een investering van afgerond één miljard euro."

NSP-directeur Schalck ziet grote waterstoffabrieken in de nabije tien, vijftien jaar naar zijn havengebied komen. "Uiteindelijk zijn wij een groot industrieel complex, het derde in de Benelux, dus dan is één miljard euro ook weer niet zo'n héél groot bedrag."

Energie van IJmuiden Ver

Om waterstof te maken is ook weer veel energie nodig. Dat moet komen van grote windmolenparken op zee. Zeeland heeft onlangs van het kabinet de toezegging gekregen dat het een felbegeerde aansluiting krijgt op het grote windmolenpark IJmuiden Ver. Maar ook dat is volgens Schalck nog niet genoeg.

De aansluiting op IJmuiden Ver is goed voor één grote fabriek. "Dat zal niet voldoende zijn om onze hele industrie te vergroenen. Dus we zullen moeten blijven rekenen op Nederland, op België, op Europa om meer windmolenparken te bouwen en om Zeeland niet te vergeten."

