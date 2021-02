Blote paspoppen in Domburg uitgestald: 'We zijn uitgekleed door het kabinet'

En daarom werden er precies tweehonderd tafels en stoelen naar buiten gesleept. Ook dat aantal is bewust gekozen: sinds de corona-uitbraak in Nederland zijn cafés en restaurants meer dan tweehonderd dagen gesloten zijn. Waar horeca-ondernemers tafels en stoelen uitstalden, zetten ondernemers van kledingwinkels blote paspoppen buiten. De reden? "Omdat we vinden dat we uitgekleed zijn door het kabinet", zegt Patrick Sins van Sportshop Domburg.

Blote paspop in Domburg (foto: Omroep Zeeland)

Premier Rutte kondigde gisteren tijdens de persconferentie wat versoepelingen aan voor ondernemers in de detailhandel. Zo mogen klanten op afspraak maximaal tien minuten winkelen. Daarvoor moeten zij zich minimaal vier uur van tevoren aanmelden. Volgens Sins is zo'n versoepeling lang niet genoeg. "Het is een druppel op een gloeiende plaat", zegt hij "In Zeeland zijn we met z'n allen redelijk afhankelijk van het toerisme. Het maken van een afspraak voor een klant, dat is niet hetgeen waar wij als detailhandel op zitten te wachten."

Ondernemer legt uit waarom er in Domburg actie wordt gevoerd

Sins neemt het ook op voor zijn collega's in de horeca. "Uiteindelijk is afhalen allemaal leuk, maar dat is niet waar we onze rekeningen mee kunnen betalen. Wij zullen echt open moeten en hebben ook bewezen in het verleden dat het op een veilige, goede manier kan."

Aandacht voor mogelijke gevolgen

Ondanks de verschillende compensaties en regelingen die het kabinet biedt, is het volgens Sins niet genoeg om de kosten te dekken. "Gebeurt er niks dan gaan we een recordaantal faillissementen in Domburg, Zeeland, Nederland krijgen. Daar proberen we op deze manier aandacht voor te krijgen."

Stoelen langs de straat in Domburg (foto: Omroep Zeeland)

Ook Koninklijke Horeca Nederland eist dat restaurants en cafés zo snel mogelijk weer open mogen. De horecabranchevereniging noemt het onacceptabel dat horeca gesloten moet blijven en heeft daarom een rechtszaak tegen de Staat aangespannen.