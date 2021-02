Meer dan honderd nieuwe coronabesmettingen, stijging op Walcheren zet door

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Opnieuw is het vooral Walcheren waar de grootste toename in het aantal besmettingen wordt gemeld. In Middelburg en Vlissingen kwamen er 25 nieuwe besmettingen bij. Veere en Terneuzen volgen met dertien.

Sterfgeval

De afgelopen dag is er ook één sterfgeval gemeld. Het gaat om een inwoner van de gemeente Noord-Beveland die de besmetting met het virus niet heeft overleefd. Verder meldt het RIVM één ziekenhuisopname. Het gaat om een inwoner van Vlissingen die met ernstige coronaklachten naar het ziekenhuis moest.

Omdat de registratie van het RIVM soms van dag tot dag fluctuaties kan vertonen, berekent Omroep Zeeland voor iedere dag de zevendagenlijn voor vier Zeeuwse regio's. Dat is dus het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. Daaruit blijkt dat Walcheren de enige regio is die een stijgende lijn vertoond. De overige regio's blijven redelijk stabiel.

In de onderstaande tabel staan de besmettingsaantallen in de registratie van het RIVM per gemeente.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente vr 19 feb za 20 feb zo 21 feb ma 22 feb di 23 feb Borsele 3 3 6 3 5 Goes 17 8 6 5 6 Hulst 4 6 7 4 2 Kapelle 1 5 0 5 4 Middelburg 27 20 26 12 25 Noord-Beveland 0 2 0 1 6 Reimerswaal 8 3 1 7 5 Schouwen-Duiveland 8 6 2 2 8 Sluis 0 1 0 1 2 Terneuzen 9 7 3 11 13 Tholen 4 3 3 3 3 Veere 9 6 8 6 13 Vlissingen 15 9 15 22 25 Totaal Zeeland 105 79 77 82 117

Aangezien de aantallen inwoners per gemeente in Zeeland sterk verschillen, zo heeft de grootste gemeente 7,5 keer meer inwoners dan de kleinste gemeente, is het beter om te kijken naar inwonertal per gemeente. Op de onderstaande kaart is het zevendagentotaal van de dertien Zeeuwse gemeenten naar inwonertal in beeld gebracht.

'Zeer ernstig'

Daaruit blijkt dat er in de drie Walcherse gemeenten en Noord-Beveland veruit de meeste besmettingen zijn naar inwonertal. Die vier gemeenten zijn ook de enige van Zeeland waar het aantal besmettingen boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig' ligt. Daarvoor moeten er 250 besmettingen geconstateerd worden per 100.000 inwoners. Middelburg zit daar ruim boven met 309 besmettingen per 100.000 inwoners.