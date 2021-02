Toestand neergeschoten Kezban gaat met kleine stapjes vooruit

Kezban Avci (foto: Zeynep Avci)

"Kezban werkt iedere dag hard aan haar revalidatie. Ze heeft nog een hele lange weg te gaan en we zijn ontzettend trots op het doorzettingsvermogen dat ze iedere dag in het revalidatiecentrum laat zien", laat haar familie weten. "Kezban put veel kracht uit het samenzijn met ons, haar moeder en zus, en het is voor ons dan ook heel moeilijk dat we als gezin al maanden uit elkaar gerukt zijn."

Door de coronamaatregelen mag Kezban maar één bezoeker per dag ontvangen. "Dat maakt het extra zwaar", zegt haar familie. "Afgelopen weekend hebben we haar korte tijd naar huis kunnen halen en waren we voor het eerst weer echt even met zijn drietjes. Een dag met een bitterzoet gouden randje."

Rechtszaak

De 27-jarige Domburger die verdacht wordt van het schietincident moest vandaag voor de tweede keer voor de rechtbank in Middelburg verschijnen. Zelf was hij niet aanwezig, maar zijn advocaat deed het woord. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en het voorhanden hebben van een wapen.

In december stond de verdachte ook voor de rechtbank en verklaarde hij dat het wapen per ongeluk afging. Hij zou, toen het wapen afging, bezig zijn geweest het wapen schoon te maken. De man zit sinds het incident vast. Zijn voorarrest werd na de eerste rechtszaak verlengd omdat hij heeft nog een voorwaardelijke straf had staan voor een eerder strafbaar feit.

Verlenging voorarrest

Vandaag verlengde de rechtbank opnieuw zijn voorarrest omdat de politie nog bezig is het met onderzoek. Op 12 mei moet de verdachte opnieuw in de rechtszaal verschijnen.

De advocaat van de verdachte had nog een paar verzoeken wat betreft het onderzoek, die worden bij de rechter-commissaris neergelegd. Zo wil ze dat Kezban opnieuw gehoord wordt en het eerste opgenomen verhoor met het slachtoffer opnieuw beluisterd wordt. Daarnaast wacht ze ook nog op een NIFP rapport van een psycholoog. Voor dat rapport wordt onderzocht of een verdachte een geestelijke stoornis heeft, of dat er iets anders is gelopen in de ontwikkeling van die persoon.

"Ik maak me ernstige zorgen wanneer een dergelijk verzoek om Kezban te horen door de rechter-commissaris zou worden toegewezen", reageert Kezbans advocaat. "Communicatie over het incident met Kezban is nauwelijks een mogelijkheid. Ze ondervindt nog altijd ernstige fysieke en psychische beperkingen als gevolg van dit gebeuren. In geval van een verhoor door de verdediging, maak ik me grote zorgen over haar welzijn en ik ga dit ook zeker aangeven bij de rechter-commissaris en de officier van justitie."

Aanhouding na schietincident (foto: HV Zeeland)

Kezban, lag na het incident bijna twee maanden in coma. Op 10 november is ze als slachtoffer gehoord. Ze kan zich niets herinneren van de dag dat ze in haar hoofd werd geschoten. Wel gaf ze tijdens dat gesprek aan dat ze vaak ruzie had met de verdachte. Volgens de politie zouden de twee een relatie hebben.

In het onderzoek werden er ook getuigen gehoord. Volgens een van die getuige was de verdachte voor het incident aan het 'dollen' met het pistool. Volgens een andere getuige heeft de verdachte Kezban eerder mishandeld en bespuugd. Ook vertelde de officier dat er twee uur tijd zat tussen het afgaan van het pistool en het bellen van de hulpdiensten.

Verklaring van de familie

Eerder reageerde de familie van Kezban ook in een verklaring. "Er zijn geen woorden voor. Dit is een enorme klap voor ons als familie en niet in de laatste plaats voor Kezban zelf, die nog iedere dag vecht voor haar gezondheid en voor een normaal bestaan. We hopen dat het recht zal zegevieren, deze man veroordeeld wordt en hij de straf krijgt die hij verdient."

