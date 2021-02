Hotel Britannia: 'Mag het iets lager?'

Wim Schipper riep samen met twee andere wijkbewoners anderen op om de krachten te bundelen en bezwaar te maken tegen het huidige bouwplan voor het hotel. De wijkbewoners zijn niet tegen de bouw van het hotel, vooral de voorgenomen omvang van het gebouw stoort hen. De bedoeling is dat het hotel 64 meter hoog wordt. "In het bestemmingsplan stond dat het 52 meter hoog zou worden, dat wisten we, maar nu wordt het opeens 12 meter hoger." Die extra meters baren de bewoners veel zorgen. "We gaan veel schaduw krijgen in de wijk, we krijgen last van windstromingen en de verkeersdrukte zal toenemen", somt Schipper op.

Samen sterk

De wijkbewoners zijn een handtekeningenactie gestart. "Wij hebben er nu zo'n tachtig verzameld. Wij zijn nog bezig tot dinsdag zodat wij op tijd het bezwaar kunnen indienen", vertelt Schippers. De wijkbewoners willen dat het hotel minder hoog wordt. Schippers is ook bang voor financiële schade wanneer het huidige plan doorgaat. "Denk aan opbrengsten van zonnepanelen, waarde van woningen die dalen en misschien schade door wind."

Hotel Britannia

Al bijna dertig jaar is de plek waar het nieuwe Britannia moet komen 'de rotte kies van de boulevard', volgens verschillende Vlissingers. Eigenaar Monique van Velzen en ontwikkelaar Paul Huges hebben grote plannen: het nieuw te bouwen hotel moet achttien verdiepingen, 205 kamers en bovenop een sky-restaurant krijgen. De projectontwikkelaars hopen in 2021 de vergunningen te krijgen, zodat in 2022, 2023 en een deel van 2024 gebouwd kan worden. Later dat jaar moeten de eerste gasten in het hotel verblijven.

Op de Facebookpagina van Omroep Zeeland wordt wisselend gereageerd op de nieuwste plannen. "Wat vreselijk! Kan er geen remake van het gebouw uit 1886 komen? Of in ieder geval iets meer nostalgie. Dit is te veel voor de boulevard, zonde", reageert iemand. Een ander zegt: "Ik ben vast de enige die het oude gebouw mooier vind." Weer iemand anders vindt dat de mening van inwoners moet worden gevraagd. "Dit vraagt toch om een referendum? De boulevard is van de Vlissingers en er zijn volgens mij heel veel Vlissingers het met me eens dat dit helemaal niet past tussen de bestaande (lage) bebouwing."

Er zijn ook mensen die wél uitkijken naar het nieuwe hotel. "Alles beter dan wat er nu staat. En wie er tegen is, heeft 25 jaar de tijd gehad om met een beter plan te komen. Hoop dat dit project snel gestart wordt", is tussen de reacties te lezen. Een ander stoort zich ook aan negatieve reacties. "Eigenlijk zou je blij moeten zijn dat er iemand wil investeren in deze barre tijden om de boulevard op te pimpen."

Wim Schipper spreekt zijn zorgen uit over de hoogte van het hotel.

Een indruk van het nieuwe hotel Britannia in Vlissingen dat in 2024 klaar moet zijn (foto: Team for Real)

