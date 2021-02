Nederland en België tekenen akkoord spoor Gent-Terneuzen

Rode stippellijn is huidige goederenspoorlijn; groene lijn is voorgesteld nieuwe spoorlijn (foto: Omroep Zeeland)

De verklaring is onder meer ondertekend door de Nederlandse staatssecretaris Stientje van Veldhoven, de Belgische minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en zijn Vlaamse collega Lydia Peeters. Aan Nederlandse zijde tekenden ook de provincie Zeeland, de gemeente Terneuzen en ProRail.

Plannen verder uitwerken

Formeel gat het om een intentieverklaring, maar betrokkenen spreken over een 'point of no return'. "Nederland, België en Vlaanderen zetten samen schouders onder spoorontwikkeling in North Sea Port", laten partijen in een schriftelijke verklaring weten. "De ondertekenaars gaan gezamenlijk verder plannen uitwerken voor een betere spoorontsluiting tussen Gent en Terneuzen." Partijen geven zichzelf tot 2024 de tijd.

Het spoor wordt op drie punten ontwikkeld: tussen de Axelse Vlakte en Zelzate, een nieuwe, zogenoemde 'zuid-oostboog in het spoor ten oosten van de Sluiskilbrug en uitbreiding naar het noorden aan het Kluizendok in Gent.

Europees geld

Er ligt al een goederenspoor tussen Terneuzen en Gent, maar dat is een verouderd spoor met een omslachtige route. Om goederen vanuit de haven van Terneuzen efficiënter te kunnen vervoeren naar het Gentse achterland, is een kortere, rechtstreekse route nodig.

Het rangeerterrein bij de Stationsweg van Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Het nieuwe goederenspoor zou volgens eerdere berichten zo'n 80 miljoen euro kosten. Het is niet bekend of dit nog steeds het bedrag is dat voor het hele project op tafel moet komen. In de persverklaring zeggen Nederland en België ieder vier miljoen euro op tafel te leggen voor het ontwikkelen van de plannen. Voor de realisatie rekenen beide landen verder op Europees geld.

Passagierstreinen

Er ligt een langgekoesterde wens in Zeeuws-Vlaanderen en ook in Gent, om de lijn mettertijd ook te gaan gebruiken voor personenvervoer. Dat heeft onder meer te maken met het aantal Zeeuws-Vlamingen dat in Gent werkt. Een directe treinverbinding zou het voor Zeeuws-Vlamingen en Gentenaren ook aantrekkelijker maken om grensoverschrijdend te werken.

Aan de Stationsweg in Terneuzen ligt nog steeds een klein perron uit vroegere tijden, toen er nog wel passagierstreinen door Zeeuws-Vlaanderen reden. Tussen Terneuzen, Hulst en België reden nog tot in 1951 reizigerstreinen.

Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen over spoorlijn van en naar Gent