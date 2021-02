Wanneer krijg ik mijn prik?

Eerste vaccinaties bij huisarts Bruinisse met AstraZeneca-vaccin (foto: ANP)

Door Marike Kerklaan, redacteur zorg

Ruim 26.000 Zeeuwen zijn inmiddels gevaccineerd door de GGD en op 1 maart wordt de derde grote priklocatie in Zeeland geopend: Studio A58 in Middelburg. Dan kan er nog meer en sneller gevaccineerd worden.

Zeeuwen kunnen dan terecht in de Zeelandhallen in Goes, onder de skihal in Terneuzen, in Studio A58 in Middelburg en niet te vergeten bij de huisarts. Er wordt nog gezocht naar een goede prikplek in Zierikzee.

Veel vragen

Het prikken zorgt voor veel vragen, merken we op de redactie. Via mail, telefoon en social media worden we benaderd voor informatie. Die ga ik proberen te geven. Met een waarschuwing: ik begeleid je zo goed mogelijk door deze vaccinatiejungle, maar weet dat, terwijl ik dit schrijf, de situatie al weer anders kan zijn.

Hoe kan het nu dat het zo snel verandert?

Dat heeft alles te maken met het nieuwe goud van 2021: de vaccins. Iedereen, maar dan ook letterlijk iedereen, zit te springen om de vaccins die maar een paar fabrikanten wereldwijd dag en nacht van de band laten afrollen.

Ja, er lagen contracten. Ja, er waren afspraken. Ook voor Nederland in EU-verband. Maar de praktijk is grillig. Fabrikanten zeggen dat de gemaakte afspraken niet zo hard gemaakt zijn. Productie zit tegen, anderen gaan voor. Het is een grillig proces en dat vertaalt zich in de praktijk door routes en schema's die weer worden omgegooid of aangepast.

80-Plussers worden gevaccineerd. (foto: Omroep Zeeland)

Hoe kan het nu dat mijn buurvrouw van 60-plus wel is gevaccineerd, maar mijn kwetsbare vader van 80-plus nog niet?

Andere doelgroepen, andere prikkers. De kans is groot dat je buurvrouw via de huisarts is opgeroepen. Zeeland is de eerste provincie waar de huisartsen zijn gaan prikken met het vaccin van AstraZeneca. Het aantal beschikbare vaccins van deze fabrikant komt bijna precies overeen met het aantal Zeeuwen dat het meest baat heeft bij dit vaccin: 63- en 64 jarigen, mensen met flink overgewicht en mensen met down die nog thuis wonen.

Je vader daarentegen krijgt waarschijnlijk 'gewoon' een oproep via de GGD. Dat wordt landelijk bepaald en kan dus even op zich laten wachten. Zo kan het dus zijn dat je 'jonge' buurvrouw al wel een prik heeft gehad en je 'oude' vader niet.

Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg?

Nee, dat kan niet. Sommige vaccins zijn minder geschikt voor iedereen. Zoals AstraZeneca. Daar wordt rekening mee gehouden met het inplannen. Je kan dus niet bij de GGD zeggen dat je alleen een vaccin van bijvoorbeeld Pfizer wil.

Johan de Witte uit Sluiskil is ingeënt bij de vaccinatiestraat onder de skihal van Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Wanneer ben ik aan de beurt?

Pas als je een uitnodiging krijgt. Hetzij van je huisarts, hetzij van de GGD. Bellen zonder uitnodiging heeft geen nut. Je moet botweg gezegd je beurt afwachten.

De GGD durft niet te ver vooruit te kijken. Joy Engelbrecht van de GGD: "Wij volgen als GGD Zeeland de landelijke strategie. We weten nu voor de komende weken hoe het schema eruit ziet, maar voor de langere termijn moeten wij ook gewoon wachten op wat er gaat komen."

Hoe kan het nu dat mensen in de thuiszorg nog niet geprikt zijn terwijl zij elke dag bij kwetsbare ouderen thuis komen? Terwijl sommige zorgmanagers al wel geprikt zijn?

Tja, pijnlijk punt. Thuiszorgmedewerkers hebben pas actie gevoerd dat zij ook eerder geprikt willen worden. Net zoals sommige leraren, politieagenten enzovoort enzovoort. Veel mensen willen eerder geprikt worden, maar alles heeft te maken met genoeg prikkers, vaccins en plek.

En natuurlijk ook met de prioriteit van het kabinet. En daaruit blijkt dat de thuiszorgmedewerkers niet bovenaan het lijstje staan.

Thuiszorgmedewerkers voeren actie in Heinkenszand voor eerdere vaccinatie (foto: Omroep Zeeland)

Als ik dan wel gevaccineerd ben, is dan alles eindelijk weer normaal?

Nope, sorry. Ook dan blijft het oppassen. De kans dat je zelf besmet raakt en dus ziek kan worden is een stuk kleiner. Maar je kunt nog wel andere mensen besmetten, tenminste die kans is er gewoon nog.

"Ik snap dat je de neiging hebt om losser te worden als je gevaccineerd bent", zegt Esther Oosterhoff, specialist ouderengeneeskunde bij ouderenorganisatie Allévo. "Maar het vaccin is niet waterdicht, je kunt het virus nog steeds krijgen, al word je er wel minder ziek door. Maar in theorie kun je anderen nog steeds besmetten."

Dus ook na je prik 'gewoon' je mondkapje op en afstand houden, al is het maar voor anderen, is het devies.

Achtergelaten mondkapje in een verlaten straat (foto: ANP)

Ok, wachten dus op de uitnodiging. Maar wanneer kan ik die verwachten?

Hierbij de leidraad, de landelijke schema's. Voor mensen die in de zorg werken. En voor de rest is dit het schema.

Maar nogmaals, het is een richtlijn. Alles hangt af van leveringen van de vaccins.